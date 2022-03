Rabat, la capitale du Maroc : les incontournables

S’agissant des plages à Rabat, il est important de notifier que la capitale est l’un des lieux les plus paisibles du Maroc. Il est garni de ressources et offre une atmosphère de détente sur sa baie non loin de l’océan Atlantique.



Rabat est une terre très hospitalière et imbue de fabuleux endroits de relaxation et de détente. Parmi ces lieux attrayants, il est sans doute utile d’énumérer les plages de Rabat. En effet, un trio de plage lutte pour conquérir le maximum de personnes grâce à leurs caractéristiques. Il s’agit donc de la plage Skhirat, de la plage Tamara et de la plage Oudaya.



La première évoquée est une plage de grand espace à usage public. Située dans la ville côtière du nom de Skhirat, elle se trouve au sud de Rabat à environ 16 kilomètres. La plage Skhirat constitue un agréable lieu de détente et de loisir, ce qui la rend parfaite pour des vacances en famille. Il est à noter que Skhirat est accessible via bus ou train.



La plage Tamara ou Temara, quant à elle, se trouve à environ 16 kilomètres de la capitale administrative marocaine. Elle se situe dans une petite ville du nom de Tamara, une cité provinciale. Cependant, elle ne manque pas de couleur et malgré sa superficie moins importante, attire plus d’un touriste.



En ce qui concerne la plage Oudaya, il est important de souligner que Oudaya est, malgré sa disponibilité d’espace, peu peuplée. Elle est quand même favorable à des activités sportives comme le surf et le bodyboard.