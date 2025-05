Croatie plage, Top 10 des plus belles plages de Croatie

1) Plage de Zlatni Rat (île de Brač) : située à Bol, sur l’île de Brač, la plage de Zlatni Rat est connue pour sa forme en flèche. Elle s’avance dans la mer Adriatique et change légèrement d’orientation selon le vent et les courants. L’eau est claire et les conditions sont favorables aux sports nautiques.



2) Plage de Stiniva (île de Vis) : la plage de Stiniva se trouve au sud de l’île de Vis. C’est une crique étroite bordée de falaises calcaires, accessible à pied ou par la mer. Elle est constituée de galets et entourée de parois rocheuses, offrant un cadre abrité. L’endroit est isolé et calme.



3) Plage de Sakarun (île de Dugi Otok) : la plage de Sakarun est située au nord-ouest de l’île de Dugi Otok. Elle se distingue par son sable blanc, ses eaux turquoise peu profondes et sa pinède en arrière-plan. Particulièrement adaptée aux familles, elle bénéficie d’un environnement naturel préservé et d’un accès relativement aisé.