Partir en Mai : Les meilleures destinations

Le printemps constitue lepour partir en Andalousie. A cette période, les températures se font douces, avoisinant les 21 degrés, et, par ce climat, les visites des incontournables de la région sont très agréables.Vous pourrez commencer votre expédition par, sa mezquitta et son festival local : la. Chants, flamenco, costumes traditionnels et corridas vous feront vivre une expérience palpitante au gré des dégustations de vins et des spécialités andalouses. Parmi ces dernières, testez impérativement le salmorejo, le pescaítofrio et bien sûr les churros.Poursuivez votre voyage àpour découvrir une des 7 merveilles du monde, Alhambra . L’ensemble palatial à l’architecture arabo-musulmane et ses jardins à la, inscrits aude l’Unesco, sont majestueux.Enfin, laissez vous charmer par Séville. Découvrez, entre autres, l’. Ce palais royal, où se marient les styles Renaissance, gothique et roman, date du XIème siècle et il vaut vraiment le détour.