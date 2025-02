Cette ville de Haute-Savoie s’apprête à célébrer son Carnaval Vénitien

Le Carnaval Vénitien d'Annecy présente une gamme impressionnante de costumes vénitiens emblématiques et de designs de masques, mêlant éléments traditionnels et interprétations créatives.



La Bauta, un ensemble populaire, comprend une cape noire, un tricorne et un masque blanc distinctif qui couvre tout le visage et modifie la voix du porteur. Les femmes portent souvent le "loup", un demi-masque en velours ou satin noir, datant du 18e siècle.



D'autres designs notables incluent la Colombina, un masque de personnage de servante gracieuse qui met en valeur la féminité, et le Pulcinella, originaire de Naples. L'événement présente également des créations uniques comme le masque du médecin de la peste, inspiré des tenues médicales historiques, et le masque Jolly, incarnant l'esprit des bouffons.



Ces costumes complexes, souvent faits à la main par les participants, transforment Annecy en une toile vivante d'art vénitien, avec des couleurs vives et des détails élaborés captivant les spectateurs le long des canaux et du centre médiéval de la ville.