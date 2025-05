Lac d’Annecy : la plus belle boucle à vélo de 40 km à faire en 2025

Le village de Duingt pointe le bout de son nez et tout en pédalant, on comprend que la ruralité montagnarde a rendez-vous avec le lac. Hormis le château médiéval, les maisons aux larges avant-toits imbriquées autour du roc Taillefer, les séchoirs à noix et les escaliers de pierre et de bois sont les témoignages surprenants de l’ultime poussée sur ces rives de l’architecture des Bauges.



Reste à pédaler vers Annecy. Rien n’est plus facile, la voie verte prenant à partir de là l’allure d’un « boulevard », aménagé sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée qui menait jadis à Albertville. Familiale et roulante, la piste file droit après le tunnel de Duingt jusqu’à Saint-Jorioz et Sevrier.



Accueillantes, les rives lacustres se prêtent à la flânerie. Pour s’être retrouvé un soir à pédaler le nez au vent à Saint-Jorioz, le long des maisons-chalets et des bateaux, bercé par la musique transporté depuis l’autre rive par une brise légère, on confirme que le tour du lac d’Annecy à vélo est plus qu’une aimable balade : un must do inoubliable !