Centrale Voyages étoffe ses équipes pour "décoller"

L'autre recrue est un peu plus connue du secteur.



Christelle François, ancienne responsable commercial de Nouvelles Frontières monte d'un cran, en étant nommée directrice commerciale du mini réseau.



" Elle nous rejoint pour animer les équipes et renforcer les liens avec nos clients. Son objectif : développer la satisfaction client et optimiser chaque relation commerciale.



Centrale Voyages est désormais prêt à décoller, " clame François Lévêque.



Le propriétaire néophyte, mais ambitieux, mise sur une structuration interne solide avant de se lancer dans une croissance externe.



S’il envisageait initialement des acquisitions, notamment pour renforcer l’activité loisirs, il privilégie désormais l’optimisation de l’existant avant toute expansion.



En attendant de passer à la vitesse supérieure, les équipes se sont réunies à Séville, lors du séminaire annuel. Au programme : travail, cohésion et culture andalouse.



Entre séances de travail, découvertes des sites emblématiques et soirées au rythme du flamenco, l’ensemble du personnel et cinq partenaires ont partagé des moments fédérateurs.