Star of the Seas rejoint la flotte Royal Caribbean

Le Star of the Seas propose huit quartiers thématiques, dont certains ont été conçus spécialement pour les familles. À Thrill Island, les passagers découvriront ‘Catégorie 6’, un ensemble de six toboggans parmi les plus impressionnants en mer, ainsi que le Crown's Edge, suspendu à 46 mètres au-dessus de l’océan. Chill Island regroupe quatre piscines réparties sur trois niveaux, dont Royal Bay, la plus grande piscine jamais construite en mer.



Surfside est un quartier dédié aux familles avec de jeunes enfants. Il comprend Splashaway Bay, Baby Bay et une piscine à débordement. On y trouve également des restaurants comme Surfside Eatery et The Lemon Post. L’AquaDome, situé au sommet du navire, est un espace de jour calme qui se transforme en lieu animé le soir avec spectacles aquatiques et restaurants.



The Hideaway, réservé aux adultes, est perché à 40 mètres au-dessus de l’eau, avec une piscine à débordement suspendue. D’autres espaces incluent Central Park, planté de plus de 30 500 végétaux, la Royal Promenade et la sculpture cinétique Pearl. Le quartier Suite Neighborhood offre des hébergements haut de gamme répartis sur quatre ponts, avec accès au Grove Suite Sun Deck et au restaurant Coastal Kitchen sur deux niveaux.



Royal Caribbean prévoit d'enrichir son offre avec plusieurs destinations exclusives : Royal Beach Club Paradise Island (décembre 2025), Royal Beach Club Cozumel (2026), Perfect Day Mexico (automne 2027) et une plage à Lelepa dans le Pacifique sud (2027).