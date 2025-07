L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label

L’obtention du niveau 3 ACA repose sur une série de mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre pour, notamment sur les scopes 1 et 2. Depuis 2019, les émissions directes de l’aéroport ont diminué de 37,4 %. Plusieurs actions ont été déployées dans le cadre de cette démarche. Parmi elles figurent le passage à l’éclairage LED, l’installation d’un système de gestion technique du bâtiment couvrant les éclairages, le chauffage, la climatisation et la ventilation, ainsi que la réalisation d’un audit énergétique.L’aéroport procède également au. Cela concerne notamment les tracteurs à bagages, les groupes d’alimentation des aéronefs ou encore les véhicules de prévention du risque animalier. Il s’approvisionne enet fournit de l’électricité aux aéronefs afin de limiter l’usage des groupes auxiliaires de puissance. En complément, des campagnes de sobriété énergétique et de sensibilisation du personnel ont été mises en place.Leimpose également de mobiliser les parties prenantes autour d’un objectif commun de réduction des émissions indirectes (scope 3). Une charte d’engagement a ainsi été rédigée et signée par plusieurs acteurs de la plateforme. Cette démarche collective permet à l’aéroport, en associant ses partenaires à ses objectifs de décarbonation.