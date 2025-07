easyJet lance 10 nouvelles lignes au départ de la France

Dès l’automne 2025, les voyageurs français pourront accéder à de nouvelles destinations depuis six aéroports du territoire. À Bordeaux, easyJet met en place une ligne directe vers, à raison de deux vols hebdomadaires les mercredis et samedis, à partir du 29 octobre, avec un tarif indicatif de 90 euros.À Lyon, quatre destinations sont ajoutées :cette dernière en exclusivité. Les vols vers Sharm El-Sheikh, Pristina et Tanger débuteront le 28 octobre, ceux vers Gran Canaria le 29 octobre. Le prix d’appel pour ces lignes varie de 40 à 95 euros selon la destination.Depuis Nantes, une liaison verssera disponible à partir du 26 octobre, deux fois par semaine (mercredi et dimanche), à partir de 45 euros. À Nice, la ligne exclusive vers(Égypte) sera également lancée le 26 octobre, avec deux vols hebdomadaires, pour un tarif annoncé de 95 euros. Paris-CDG bénéficiera d’une connexion vers, dès le 29 octobre. Deux vols par semaine seront proposés les mercredis et samedis, à partir de 130 euros. Rennes complète cette offre avec deux destinations exclusives :(Espagne) dès le 26 octobre, et Genève (Suisse) à partir du 31 octobre. Le prix d’appel est respectivement de 40 et 50 euros.