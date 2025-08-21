Antibes lance "MyVizito Côte d’Azur" l’appli qui personnalise vos vacances

L’Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins innove avec MyVizito Côte d’Azur, une application mobile gratuite - Depositphotos @ Neirfys
L’Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins dévoile MyVizito Côte d’Azur, une application mobile gratuite destinée à accompagner les visiteurs dans l’organisation de leur séjour sur la Riviera.
L’outil, accessible en français, anglais, italien et allemand, propose des parcours personnalisés en fonction des centres d’intérêt, de la saison et de la géolocalisation.
Grâce à une base de données touristique enrichie, l’application offre une expérience fluide et adaptée à chaque profil.
MyVizito Côte d’Azur résulte d’une collaboration entre plusieurs offices de tourisme : Antibes Juan-les-Pins, CASA, Villages et Vallées d’Azur, Villeneuve-Loubet, Saint-Paul de Vence et Menton, Riviera & Merveilles.
Prochaine innovation annoncée : le développement d’un chatbot pour encore enrichir l’expérience utilisateur.
"MyVizito Côte d’Azur" à Antibes : un séjour taillé sur-mesure
Les utilisateurs peuvent créer leurs propres itinéraires ou s’inspirer de suggestions telles que le « Top du moment », des parcours thématiques ou encore des événements géolocalisés.
Les fonctionnalités incluent :
- un agenda interactif avec notifications push,
l- a mise en avant des mobilités douces et bornes de recharge,
- un mode « Explorer » pour repérer les activités et services à proximité.
Il suffit de télécharger l’application (lien direct ou via cotedazur.myvizito.fr), de renseigner quelques informations sur son profil et ses centres d’intérêt (patrimoine, nature, gastronomie, loisirs…), pour obtenir un programme prêt à consulter sur smartphone ou à exporter en PDF.
Publié par Amelia Brille
