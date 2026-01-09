En Martinique, les bonnes surprises du littoral Atlantique

La presqu’île de la Caravelle, c'est une autre Martinique… en Martinique !



Promontoire rocheux rampant vers l’océan sur 12 km, ce territoire de roches volcaniques indenté de baies, plages et falaises est l’un des plus anciens de l’île.



Remontant à plus de 20 millions d’années, il se distingue du reste de la Martinique par sa végétation aride, constituée de forêts sèches et de savanes arbustives.



L’extrémité de la côte nord est sauvage, marquée par un relief escarpé. La côte sud est plus accueillante, avec ses baies protégées du Galion et du Trésor.



Sur la première, Anse Spoutourne est ainsi un joli spot balnéaire, avec sa plage et sa grande base nautique.