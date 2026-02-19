TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
SOWELL Hôtels & Résidences s'installe en Aquitaine

Le groupe annonce le rachat de deux établissements à Barbaste


Le groupe SOWELL Hôtels & Résidences poursuit son expansion dans le Sud-Ouest avec l’acquisition de deux établissements 3* à Barbaste, dans le Lot-et-Garonne. Cette opération porte le portefeuille de l’opérateur à 42 adresses en France.


SOWELL Hôtels & Résidences s'installe à Barbaste - DepositPhotos.com, FreeProd
SOWELL Hôtels & Résidences s'installe à Barbaste - DepositPhotos.com, FreeProd
Le groupe SOWELL Hôtels & Résidences annonce le rachat de deux établissements situés à Barbaste, dans le Lot-et-Garonne, marquant ainsi sa première implantation stratégique en Aquitaine.

Ce nouvel ensemble, désormais exploité sous les enseignes du groupe, offre une capacité totale de 126 logements adaptés aux séjours de loisirs.

Le SOWELL Family Les Landes de Gascogne se compose de 78 appartements pouvant accueillir de 2 à 6 personnes, tandis que le SOWELL HÔTELS Domaine du Golf d’Albret propose 48 hébergements pour des capacités allant jusqu'à 5 personnes.

Chaque unité dispose d'une cuisine équipée ainsi que d'un balcon ou d'une terrasse privative.

Équipements de loisirs et formule So’Inclusive

Les établissements bénéficient d'infrastructures de loisirs comprenant deux piscines extérieures, des courts de tennis, des terrains de volley et de pétanque, ainsi qu'un accès direct au parcours 18 trous du Golf d’Albret.

SOWELL y déploie sa signature commerciale, la formule "So’Inclusive". Cette offre forfaitaire inclut le petit-déjeuner en buffet servi jusqu’à 13h avec option panier repas, le goûter, le dîner buffet avec vins inclus, ainsi qu'un bar en libre-service ouvert de 10h à 22h.

