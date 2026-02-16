Evantia Giumba succède à Frédéric Saunier à la direction générale d'Amadeus France

"Ce que j’ai le plus apprécié pendant ces deux années en tant que GM France chez Amadeus ? Échanger et négocier avec des entrepreneurs passionnés et engagés ?



Convaincre de nouveaux clients de nous rejoindre ? Jouer un rôle prépondérant dans le déploiement et l’adoption de NDC ?



Positionner B2B Wallet d’Outpayce comme la meilleure solution paiement intégrée pour le travel ?



Partager le quotidien d’une équipe engagée, exigeante, capable d’enchaîner les sujets complexes, les discussions animées sans trop se prendre au sérieux ?



Probablement une combinaison de tout cela, qui a fait de cette expérience professionnelle l’une de mes préférées, so far. "

Frédéric Saunier a rejoint Amadeus en 2013 au poste de directeur commercial et gestion de comptes France, après un parcours de 12 ans chez Air France. Il était directeur général France depuis 1 an.Sur LinkedIn, il précise :