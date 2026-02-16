TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Evantia Giumba succède à Frédéric Saunier à la direction générale d'Amadeus France

Frédéric Saunier devient vice-président senior distribution aérienne et ferroviaire


Frédéric Saunier devient vice-président senior distribution aérienne et ferroviaire chez Amadeus. Il quitte ses fonctions de directeur général d'Amadeus France. Evantia Giumba lui succède à ce poste.


Rédigé par le Mardi 17 Février 2026 à 10:17

Frédéric Saunier devient vice-président senior distribution aérienne et ferroviaire d'Amadeus - Photo TB
Frédéric Saunier devient vice-président senior distribution aérienne et ferroviaire d'Amadeus - Photo TB
Frédéric Saunier, qui occupait les fonctions de directeur général France d'Amadeus, vient d'annoncer sur LinkedIn sa nomination au poste de vice-président senior distribution aérienne et ferroviaire.

Evantia Giumba prend, de son côté, les fonctions de directrice générale France.

Depuis janvier 2023, elle est directrice du développement commercial EMEA - Amadeus Launchpad et directrice commerciale Benelux et France Online.

Evantia Giumba succède à Frédéric Saunier

Frédéric Saunier a rejoint Amadeus en 2013 au poste de directeur commercial et gestion de comptes France, après un parcours de 12 ans chez Air France. Il était directeur général France depuis 1 an.

Sur LinkedIn, il précise : "Ce que j’ai le plus apprécié pendant ces deux années en tant que GM France chez Amadeus ? Échanger et négocier avec des entrepreneurs passionnés et engagés ?

Convaincre de nouveaux clients de nous rejoindre ? Jouer un rôle prépondérant dans le déploiement et l’adoption de NDC ?

Positionner B2B Wallet d’Outpayce comme la meilleure solution paiement intégrée pour le travel ?

Partager le quotidien d’une équipe engagée, exigeante, capable d’enchaîner les sujets complexes, les discussions animées sans trop se prendre au sérieux ?

Probablement une combinaison de tout cela, qui a fait de cette expérience professionnelle l’une de mes préférées, so far. "

Lu 1722 fois

Tags : amadeus
Notez






