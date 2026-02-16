Aranui accélère pour réussir son implantation aux Australes avec l’Aranoa

« Ce sera une réplique plus compacte de l’Aranui 5, avec les mêmes standards de confort, équivalents à ceux d’un hôtel quatre étoiles » , expliquait lors du dernier IFTM Vaima Devimeux, représentante Europe d’Aranui Cruises. Elle précisait aussi que « les ventes sont réalisées à 80% par les agences de voyages » .





Deux restaurants, deux bars, des piscines à remous, un spa, une salle de sport : le confort reste aligné sur le positionnement premium de la compagnie. Mais l’ADN demeure celui du cargo-mixte, associant transport de fret et expérience immersive vers des territoires peu desservis.





L’Aranoa reliera notamment Tahiti à Bora Bora, Rimatara, Rurutu, Tubuai, Raivavae, Rapa et Raiatea. Deux nouvelles escales, Maupiti et Huahine, viennent enrichir certaines rotations 2027. En 2024, l’Aranui 5 a transporté environ 3 500 passagers sur une vingtaine de croisières, dont un tiers de clientèle française. Une base solide sur laquelle la compagnie entend s’appuyer pour développer son second axe aux Australes.





