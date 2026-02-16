Aranui accélère pour réussir son implantation aux Australes avec l’Aranoa

Construit en Chine, l’Aranoa mesurera 116 mètres de long pour 21 mètres de large et pourra accueillir 198 passagers dans 91 cabines, dont 62 avec balcon @Aranui
Un an après avoir dévoilé les contours de l’Aranoa, son futur cargo-mixte positionné sur les îles Australes, Aranui passe à l’offensive commerciale. Fidèle à son modèle B2B, la compagnie mobilise son réseau pour réussir l’implantation de ce nouveau navire, dont la première rotation est programmée le 6 mars 2027.
Aranui lance un challenge de ventes réservé aux agents B2C certifiés Tahiti & ses îles. Les réservations réalisées jusqu’au 16 avril 2026 sur les croisières Aranoa 2027 seront comptabilisées.
À la clé, une croisière pour deux personnes à bord de l’Aranoa (hors taxes), avec les vols aller-retour offerts par Air Tahiti Nui.
Un leviier tarifaire pour accélérer les premières ventes
Le dispositif intervient très en amont de la mise en service. La stratégie est claire : sécuriser les premières cabines sur un produit vendu longtemps à l’avance et nécessitant un véritable travail de conseil.
En parallèle, la compagnie active un levier tarifaire avec un “Pre-Summer Discount” de -15 % sur les croisières Aranoa 2027 (hors départs Pitcairn et Festival des Marquises), valable jusqu’au 31 mai 2026.
Construit en Chine, l’Aranoa mesurera 116 mètres de long pour 21 mètres de large et pourra accueillir 198 passagers dans 91 cabines, dont 62 avec balcon.
Deux nouvelles escales enrichissent certaines rotations
« Ce sera une réplique plus compacte de l’Aranui 5, avec les mêmes standards de confort, équivalents à ceux d’un hôtel quatre étoiles », expliquait lors du dernier IFTM Vaima Devimeux, représentante Europe d’Aranui Cruises. Elle précisait aussi que « les ventes sont réalisées à 80% par les agences de voyages ».
Deux restaurants, deux bars, des piscines à remous, un spa, une salle de sport : le confort reste aligné sur le positionnement premium de la compagnie. Mais l’ADN demeure celui du cargo-mixte, associant transport de fret et expérience immersive vers des territoires peu desservis.
L’Aranoa reliera notamment Tahiti à Bora Bora, Rimatara, Rurutu, Tubuai, Raivavae, Rapa et Raiatea. Deux nouvelles escales, Maupiti et Huahine, viennent enrichir certaines rotations 2027. En 2024, l’Aranui 5 a transporté environ 3 500 passagers sur une vingtaine de croisières, dont un tiers de clientèle française. Une base solide sur laquelle la compagnie entend s’appuyer pour développer son second axe aux Australes.
