SETO : le Maroc reçoit le prix de la destination partenaire

Le Forum du SETO se tiendra à Tétouan du 15 au 27 mars 2026


Le Maroc s'est vu décerné par le SETO, le prix de la "destination partenaire 2025". Le Royaume sera le pays hôte du prochain forum du syndicat qui se tiendra à Tétouan en mars.


Rédigé par le Lundi 16 Février 2026 à 15:02

Le SETO décerne le Prix de la destination partenaire 2025 au Maroc - Photo SETO
Le SETO décerne le Prix de la destination partenaire 2025 au Maroc - Photo SETO
Le SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating) vient de décerner le Prix de la destination partenaire de l’Année 2025 au Maroc.

Cette distinction a été remise le 12 février 2026 à Paris à Achraf Fayda, Directeur Général de l’Office National Marocain du Tourisme par Patrice Caradec, Président du SETO.

Le Maroc inaugure ce Prix nouvellement créé par le SETO qui sera attribué chaque début d’année et a pour vocation de valoriser la qualité du partenariat noué avec une destination au cours de l’année précédente.

"Le Prix 2025 vient saluer le partenariat constructif bâti entre l’ONMT (Office National Marocain du Tourisme) et les tour-opérateurs français sur cette destination phare du marché : accompagnement stratégique, proximité commerciale, soutien à l’aérien, valorisation du territoire pour renforcer l’attractivité du Maroc en consolidant la valeur de l’offre…" indique un communiqué de presse.

Le Maroc en hausse dans le carnet de commandes des voyagistes

Dans le prolongement de cette reconnaissance le SETO a choisi le Maroc pour accueillir son 16ème Forum qui se tiendra du 25 au 27 mars 2026 à Tétouan.

Pour mémoire, en 2025, le Maroc a accueilli 5.763.404 touristes français, en progression de 11 %, dont 29 % des arrivées de provenance de France.

Selon le baromètre du SETO, lors de l’exercice 2025 (départs du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025), le Maroc a enregistré une hausse de +11,7% du nombre de passagers, accompagnée d’une recette unitaire moyenne de 985 euros, en augmentation de +5 %.

Les perspectives confirment cette tendance, avec des réservations hiver arrêtées au 30 novembre 2025 affichant +9,4% en passagers.

Tags : maroc, seto
