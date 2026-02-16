SETO : le Maroc reçoit le prix de la destination partenaire

Dans le prolongement de cette reconnaissance le SETO a choisi le Maroc pour accueillir son 16ème Forum qui se tiendra du 25 au 27 mars 2026 à Tétouan.



Pour mémoire, en 2025, le Maroc a accueilli 5.763.404 touristes français, en progression de 11 %, dont 29 % des arrivées de provenance de France.



Selon le baromètre du SETO, lors de l’exercice 2025 (départs du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025), le Maroc a enregistré une hausse de +11,7% du nombre de passagers, accompagnée d’une recette unitaire moyenne de 985 euros, en augmentation de +5 %.



Les perspectives confirment cette tendance, avec des réservations hiver arrêtées au 30 novembre 2025 affichant +9,4% en passagers.