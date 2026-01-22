Hiver 2026 : l'Égypte s'envole, les États-Unis boudés par les Français

Les troubles géopolitiques qui secouent la planète ne semblent pas freiner les envies de voyages des Français, si l’on en croit les chiffres du baromètre du Syndicat des Entreprises du Tour Operating (Seto), dévoilé ce 22 janvier 2026.
Les premiers résultats de la saison hiver 2025/2026 (du 1er novembre au 30 avril) font état d’une progression du chiffre d’affaires des membres du syndicat de 8,9% par rapport à l’hiver dernier, à 1,49 milliard d’euros.
Ce baromètre, établi à partir des réservations enregistrées au 31 décembre 2025, additionne les départs déjà effectués (novembre et décembre) et les départs en cours et à venir (janvier à avril), pour les 42 membres du Seto (sur un total de 80) qui communiquent leurs chiffres mensuellement.
Lire aussi : Les tour-opérateurs sauvent l’été et démarrent bien l’hiver
Les premiers résultats de la saison hiver 2025/2026 (du 1er novembre au 30 avril) font état d’une progression du chiffre d’affaires des membres du syndicat de 8,9% par rapport à l’hiver dernier, à 1,49 milliard d’euros.
Ce baromètre, établi à partir des réservations enregistrées au 31 décembre 2025, additionne les départs déjà effectués (novembre et décembre) et les départs en cours et à venir (janvier à avril), pour les 42 membres du Seto (sur un total de 80) qui communiquent leurs chiffres mensuellement.
Lire aussi : Les tour-opérateurs sauvent l’été et démarrent bien l’hiver
Un marché plus calme depuis le début du mois de janvier
Autres articles
-
Patrice Caradec (SETO) : entre engagement solidaire au Kenya et cap sur le Maroc pour 2026 (Vidéo)
-
Tanzanie : les compagnies aériennes toujours sur liste noire…
-
Les tour-opérateurs sauvent l’été et démarrent bien l’hiver
-
Démission du gouvernement : le tourisme navigue entre crise d'angoisse et espoir [ABO]
-
Consommation, (géo)politique... le tourisme peut-il tenir le cap ? [ABO]
« Il est significatif de l’ensemble de la profession. Le Seto regroupe des tour-opérateurs spécialistes des groupes comme de l’individuel, qui vendent en direct ou via les agences » rappelle Patrice Caradec, le président du syndicat.
Et de préciser qu’à fin décembre, 72% de l’hiver était vendu. Si le démarrage de la saison a été excellent, grâce à des tour-opérateurs qui, d’année en année, ouvrent leurs ventes plus tôt, « le marché est plus attentif depuis le début du mois de janvier » ajoute-t-il.
Ces chiffres encourageants sont dus à la croissance du nombre de voyageurs (+8,8% par rapport à l’hiver dernier, à 794 400), alors que la recette unitaire reste stable, à 1 882 € (+0,1%).
A noter que la croissance est davantage portée par les ventes directes (449 000 pax, +12,9%), quand les ventes indirectes ne progressent que de 3,9% (345 000 pax). Par ailleurs, le marché est largement tiré par les groupes.
Et de préciser qu’à fin décembre, 72% de l’hiver était vendu. Si le démarrage de la saison a été excellent, grâce à des tour-opérateurs qui, d’année en année, ouvrent leurs ventes plus tôt, « le marché est plus attentif depuis le début du mois de janvier » ajoute-t-il.
Ces chiffres encourageants sont dus à la croissance du nombre de voyageurs (+8,8% par rapport à l’hiver dernier, à 794 400), alors que la recette unitaire reste stable, à 1 882 € (+0,1%).
A noter que la croissance est davantage portée par les ventes directes (449 000 pax, +12,9%), quand les ventes indirectes ne progressent que de 3,9% (345 000 pax). Par ailleurs, le marché est largement tiré par les groupes.
L’Egypte, star incontestée de l’hiver
Dans le détail, les performances du ski en France dopent les ventes dans l’Hexagone (+9,5%, à 99 000 pax). Les vents sont également porteurs pour plusieurs poids lourds du tourisme.
Assurément la destination de l’hiver, l’Egypte s’emballe de 54,3% (57 000 pax). Elle pointe à la troisième place des pays les plus vendus, derrière la France qui décroche la médaille d’or, et l’Espagne (+6,3%, à 92 000 pax).
Le Maroc confirme également sa bonne tenue (64 000 pax, +9,4%). « Depuis le Covid, la destination affiche chaque année une croissance à deux chiffres » rappelle Patrice Caradec. Surfant sur cette performance, le prochain forum du Seto se déroulera d’ailleurs dans le royaume chérifien, à Tétouan exactement, du 25 au 27 mars.
Lire aussi: Quels sont les premiers chantiers de Patrice Caradec, nouveau président du SETO ?
La République dominicaine, portée par le retour d’Air France et le renforcement de l’offre par Air Caraïbes, clôt le Top 5, avec une belle croissance de 9,9% (33 500 pax).
D’autres destinations long-courriers affichent de belles croissances : Martinique (+19%), Sénégal (+16%), Vietnam (+13%), Japon (+12%) et Cap Vert (+5%).
Assurément la destination de l’hiver, l’Egypte s’emballe de 54,3% (57 000 pax). Elle pointe à la troisième place des pays les plus vendus, derrière la France qui décroche la médaille d’or, et l’Espagne (+6,3%, à 92 000 pax).
Le Maroc confirme également sa bonne tenue (64 000 pax, +9,4%). « Depuis le Covid, la destination affiche chaque année une croissance à deux chiffres » rappelle Patrice Caradec. Surfant sur cette performance, le prochain forum du Seto se déroulera d’ailleurs dans le royaume chérifien, à Tétouan exactement, du 25 au 27 mars.
Lire aussi: Quels sont les premiers chantiers de Patrice Caradec, nouveau président du SETO ?
La République dominicaine, portée par le retour d’Air France et le renforcement de l’offre par Air Caraïbes, clôt le Top 5, avec une belle croissance de 9,9% (33 500 pax).
D’autres destinations long-courriers affichent de belles croissances : Martinique (+19%), Sénégal (+16%), Vietnam (+13%), Japon (+12%) et Cap Vert (+5%).
La Tanzanie pénalisée par ses problèmes aériens
A l’inverse, les déceptions viennent de la Thaïlande (-3,9%), des Etats-Unis (-4%), de Cuba (-37%) et surtout de la Tanzanie (-16,7%), impactée depuis l’été 2025 par l’inscription sur la liste noire des compagnies aériennes tanzaniennes, qui compliquent l’organisation des safaris sur place.
Certains tour-opérateurs proposent désormais des déplacements terrestres entre les parcs nationaux, qui ne sont pas davantage satisfaisants. « L’ambassade de Tanzanie nous a signalé que ces déplacements pouvaient être risqués » précise Patrice Caradec.
Il ajoute que Bostonair Group a réalisé un audit permettant d’identifier trois compagnies locales jugées fiables : Flightlink, Auric Air et Air Excel. « 70 à 80% des clients qui effectuent un safari en Tanzanie continuent à prendre l’avion, après avoir signé un document attestant qu’ils ont été informés de la situation » détaille Patrice Caradec.
Certains tour-opérateurs proposent désormais des déplacements terrestres entre les parcs nationaux, qui ne sont pas davantage satisfaisants. « L’ambassade de Tanzanie nous a signalé que ces déplacements pouvaient être risqués » précise Patrice Caradec.
Il ajoute que Bostonair Group a réalisé un audit permettant d’identifier trois compagnies locales jugées fiables : Flightlink, Auric Air et Air Excel. « 70 à 80% des clients qui effectuent un safari en Tanzanie continuent à prendre l’avion, après avoir signé un document attestant qu’ils ont été informés de la situation » détaille Patrice Caradec.
Les clubs et les groupes boostent l’été 2026
Le Seto a profité de l’occasion pour dévoiler les premières tendances de l’été même si pour l’heure, seulement 16% de la saison est réservée et que de nombreux facteurs peuvent influer, à la baisse ou à la hausse, les ventes.
A fin décembre, les premiers résultats font état d’un chiffre d’affaires en progression de 16,1%, boosté par une hausse du trafic (+16,2%) quand la recette unitaire est stable.
Le segment des clubs - de plus en plus nombreux et qui ouvrent les ventes toujours plus tôt - progresse de 44,3%. Les groupes affichent également une belle dynamique (+8,4%).
A fin décembre, les premiers résultats font état d’un chiffre d’affaires en progression de 16,1%, boosté par une hausse du trafic (+16,2%) quand la recette unitaire est stable.
Le segment des clubs - de plus en plus nombreux et qui ouvrent les ventes toujours plus tôt - progresse de 44,3%. Les groupes affichent également une belle dynamique (+8,4%).
Les Etats-Unis ne font plus rêver
En termes de destinations, la Grèce fait la course en tête (+5,7%), devant l’Espagne (+8,4%) et l’Italie (+17,8%) que les Français peuvent facilement rejoindre en voiture. « Les TO proposent des offres adaptées à cette demande » estime Patrice Caradec.
A signaler également la poursuite de la reprise de l’Egypte (+91%) et les bons démarrages de la France (+38,9%), du Maroc (+17,7%), de la Tunisie (+22%) et de la Turquie (+35%). Enfin, le Royaume-Uni s’emballe (+65,4%), grâce notamment aux voyages scolaires.
A l'inverse, les Etats-Unis plongeaient de 29,8% (pour les réservations réalisées avant le 31 décembre), avant même les soubresauts liés au Groenland. Patrice Caradec y voit un effet Trump indéniable, « qui n’est pas le meilleur ambassadeur de la destination », mais aussi les conséquences de prix très élevés sur place.
A signaler également la poursuite de la reprise de l’Egypte (+91%) et les bons démarrages de la France (+38,9%), du Maroc (+17,7%), de la Tunisie (+22%) et de la Turquie (+35%). Enfin, le Royaume-Uni s’emballe (+65,4%), grâce notamment aux voyages scolaires.
A l'inverse, les Etats-Unis plongeaient de 29,8% (pour les réservations réalisées avant le 31 décembre), avant même les soubresauts liés au Groenland. Patrice Caradec y voit un effet Trump indéniable, « qui n’est pas le meilleur ambassadeur de la destination », mais aussi les conséquences de prix très élevés sur place.
Un exercice 2024/2025 correct, à +4,1%
Ces premières données pour l’exercice 2025/2026 font suite à une année 2024/2025 finalement très correcte.
Les tour-opérateurs membres du Seto ont réalisé un chiffre d’affaires global de 4,36 milliards d’euros (+4,1%), avec 2,9 millions de clients (+3,9%) et une recette unitaire moyenne stable, à 1 505 €.
L’année dernière, l’Espagne a été la destination préférée (504 000 pax, +1,9%), devant la Grèce (321 000 pax, -2,6%), la Tunisie (292 000 pax, +22%), le Maroc (214 000 pax, +11,7%) et l’Italie (178 000 pax, +6,3%).
Côté mauvaises nouvelles, l’exercice 2024/25 a vu les Etats-Unis plonger de 14,6% (46 400 pax), le Mexique de 12,9% (38 500 pax), la Tanzanie de 9% (26 000 pax) et la Thaïlande de 6% (38 300 pax).
Les tour-opérateurs membres du Seto ont réalisé un chiffre d’affaires global de 4,36 milliards d’euros (+4,1%), avec 2,9 millions de clients (+3,9%) et une recette unitaire moyenne stable, à 1 505 €.
L’année dernière, l’Espagne a été la destination préférée (504 000 pax, +1,9%), devant la Grèce (321 000 pax, -2,6%), la Tunisie (292 000 pax, +22%), le Maroc (214 000 pax, +11,7%) et l’Italie (178 000 pax, +6,3%).
Côté mauvaises nouvelles, l’exercice 2024/25 a vu les Etats-Unis plonger de 14,6% (46 400 pax), le Mexique de 12,9% (38 500 pax), la Tanzanie de 9% (26 000 pax) et la Thaïlande de 6% (38 300 pax).