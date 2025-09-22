Les tour-opérateurs sauvent l’été et démarrent bien l’hiver

Plus qu’un effet Trump, la hausse des prix a eu un fort impact, en particulier sur les groupes. Ce ne sera pas une grande année américaine

Au global, les(241 590 clients, +0,1%), avec des situations contrastées. L’île(31 539 pax, +5,7%) et la République dominicaine confirme sa reprise en 4ème place (15 100, +2,6%) après l’arrêt des vols d’Air France et Corsair l’hiver dernier., seconde destination long courrier (25 746 clients, -12,4%). «» poursuit Patrice Caradec.Le président du Seto constate par ailleurs unedes ventes vers le pays de l’Oncle Sam, avec des clients qui se débrouillent seuls. Les membres du Seto ne font voyager que 60 000 clients par an aux Etats-Unis et