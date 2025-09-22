TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Les tour-opérateurs sauvent l’été et démarrent bien l’hiver

Un chiffre d’affaires estimé à 4,24 milliards d’euros pour l’exercice 2024/25.


Grâce à un été porté par les ventes de dernière minute et les actions commerciales, les voyagistes français devraient afficher une croissance de leur chiffre d'affaires de 3% cette année.


Rédigé par le Mardi 23 Septembre 2025

Patrice Caradec, président du Seto. (c).T.Beaurepère
Dans un contexte géopolitique particulièrement anxiogène et alors que l’économie française demeure incertaine, on craignait un été meurtrier pour les tour-opérateurs français.

Finalement, les voyagistes ont sauvé les meubles si l’on en croit les chiffres dévoilés par le Syndicat des entreprises de tour-opérating (Seto).

Les membres du syndicat (près de 80), qui représentent environ 75% de l’activité de voyages à forfait, ont réalisé un chiffre d’affaires de 2,45 milliards d’euros pour la saison estivale (départs du 1er mai au 31 octobre), en progression de 4,4% par rapport à l’an dernier.

Un impact sur la rentabilité ?

La croissance a été tirée par le nombre de clients, à 1,685 million (+3,8%), quand la recette unitaire ne progresse « que » de 0,6%, à 1 454 € par personne. La rentabilité financière des TO, qui ne sera connue que dans plusieurs mois, pourrait être dégradée.

« Dans un contexte d’augmentation du prix des prestations aériennes et hôtelières, les TO ont su être créatif et ont sacrifié une partie de leurs marges pour faire partir les Français, avec de la communication et de l’animation des ventes jusqu’à la dernière minute » estime Patrice Caradec, président du syndicat.

Au final et après un hiver difficile, le Seto estime le nombre de passagers à 2,757 millions (+1,9%) pour l’ensemble de l’année 2025 (1er novembre 2024 – 31 octobre 2025), pour un chiffre d’affaires de 4,24 milliards d’euros (+3%).

Lire aussi : Du tour de l'Europe au SETO... l’odyssée de Patrice Caradec

Des vacances sans avion en Espagne

Comme toujours en été, les destinations moyen-courrier ont joué un rôle essentiel. Avec 1,34 million de pax (+4%), elles représentent 80% du trafic (et 62% du chiffre d’affaires).

L’Espagne demeure la destination préférée avec 324 649 clients (+1,8%), boostée par les performances des Baléares (+3,2%) et de l’Espagne continentale (+12,1%), quand les Canaries reculent (-8,1%).

« Peut-être les conséquences d’une demande croissante pour les séjours sans avion, avec des clients qui privilégient la voiture par souci budgétaire » estime Patrice Caradec.

L’Afrique du Nord en grande forme

La Grèce et ses îles (276 704 clients, -2,9%) pointe à la seconde place tandis que la Tunisie fait un retour en force et monte sur la troisième marche du podium avec une envolée de 13,2% (178 421 pax).

Suivent l’Italie (+7,5%), le Maroc toujours en forme (+12,1%), la Turquie (+9,9%) et plus étonnant, l’Egypte qui performe même en été (47 000 pax, +10,1%).

A noter également la belle performance des pays d’Europe de l’Est, mais avec de petits volumes (17 131 clients, +25,7%). A l’inverse, les destinations d’Europe du nord pâtissent de tarifs élevés, avec 59 000 clients (-6,5%). Le Royaume-Uni est tout particulièrement à la peine (18231 pax, -13,3%).

Maurice qui rit, les Etats-Unis qui pleurent

Au global, les destinations long courrier affichent un été stable (241 590 clients, +0,1%), avec des situations contrastées. L’île Maurice caracole en tête (31 539 pax, +5,7%) et la République dominicaine confirme sa reprise en 4ème place (15 100, +2,6%) après l’arrêt des vols d’Air France et Corsair l’hiver dernier.

Douche froide en revanche pour les Etats-Unis, seconde destination long courrier (25 746 clients, -12,4%). « Plus qu’un effet Trump, la hausse des prix a eu un fort impact, en particulier sur les groupes. Ce ne sera pas une grande année américaine » poursuit Patrice Caradec.

Le président du Seto constate par ailleurs une désintermédiation toujours plus grande des ventes vers le pays de l’Oncle Sam, avec des clients qui se débrouillent seuls. Les membres du Seto ne font voyager que 60 000 clients par an aux Etats-Unis et l’hiver s’annonce encore sinistré.

Lire aussi : Voyages aux Etats-Unis : l’effet Trump s’estompe, pas la hausse des prix

L’Asie patine, sauvée par les ventes de dernière minute

Ce désamour ne profite pas au Canada (13 373 clients, +0,8%). Déception encore pour l’Indonésie (15 641, -3,6%), « En particulier Bali, qui pâtit d’une mauvaise image autour du surtourisme et de la pollution, portée par des influenceurs » témoigne Guillaume Linton, p-dg d’Asia.

Il constate également le phénomène nouveau des ventes de dernière minute en Asie, dans un continent où les clients avaient l’habitude d’anticiper leurs réservations. Guillaume Linton espère, au final, une année à l’étal.

Toujours en Asie, le Japon est également à la peine (11 721 clients, +0,2%), pénalisé par l’Exposition Universelle qui a fait bondir les prix de l’aérien et a diminué les stocks hôteliers. Et la Thaïlande chute fortement (7 788, -18,1%). En cause une montée en gamme qui décourage les budgets les plus modestes.

Enfin, la Tanzanie décroche (12 332 pax, -9%), impactée par l’inscription des compagnies aériennes du pays sur liste noire. Pour mieux évaluer les tendances, Patrice Caradec souhaite, à l’avenir, différencier les chiffres de la Tanzanie continentale (le marché des safaris est très impacté) et ceux de Zanzibar.

Lire aussi : Tanzanie : nouvelle(s) taxe(s) pour les voyageurs en vue

Un début d’hiver prometteur, avec l’Egypte en pleine forme

Le Seto (qui accueille cet hiver dans ses rangs TravelFactory et espère convaincre MMV) se tourne désormais vers l’hiver 2025/26 en espérant une belle saison. Dans un contexte de pessimisme ambiant, les premiers chiffres disponibles étonnent et réjouissent.

A fin août, les réservations pour la période allant du 1er novembre au 30 avril 2026 affichent une forte croissance de 13,5% en volume, pour un chiffre d’affaires qui progresse dans les mêmes proportions (+14,1%).

« On ne prend pas de retard au démarrage, c’est important car difficile ensuite à rattraper. L’activité des groupes est très dynamique » ajoute Patrice Caradec. Il convient toutefois de rester prudent car ces chiffres se rapportent à un hiver précédent difficile.

La croissance est portée par l’envolée de l’Egypte (+61,2% en pax) et le succès du Maroc (+26,7%). En long courrier, l’île Maurice, la République dominicaine confirment leurs succès estivaux, rejointes par le Vietnam (+23,7%).


