Bertrand Billerey (Fab Travel) quitte le CEDIV et rejoint Manor

Fab Travel a une activité tournée vers la billetterie


L’agence Fab Travel, basée à Troyes, quittera le CEDIV pour rejoindre le réseau Manor à compter du 1er janvier 2026.


Jeudi 18 Décembre 2025

Aerticket
Manor accueille un nouvel adhérent.

L'agence Fab Travel située à Troyes en Champagne quitte le CEDIV pour rejoindre à partir du 1er janvier 2026, le réseau présidé par Grégory Mavoian.

"J'ai toujours voulu rejoindre le réseau Manor. En 2003, quand je me suis lancé, je souhaitais déjà rejoindre ce réseau, mais mon volume n'était pas assez important. J'ai donc choisi Tourcom, ensuite j'ai rejoint le CEDIV en 2017.

Je reviens aujourd'hui à mon premier choix, qui correspond davantage au profil de mon activité qui est très axée sur la billetterie aérienne. Je réalise aussi beaucoup d'émissions pour les groupes", explique Bertrand Billerey, gérant et fondateur de Fab Travel.

Fab Travel : "Le réseau Manor est plus adapté à mon activité"

Le CEDIV propose une large palette de services, reconnaît-il mais qu'il n'utilise pas en raison de la spécificité de son agence.

Plusieurs agences ont quitté le CEDIV depuis la démission de 5 administrateurs en juin dernier.

Toutefois, Bertrand Billerey précise : "Comme tout chef d'entreprise, j'ai fait un point sur mes contrats, et je pense que le réseau Manor est plus adapté à mon activité. J'ai aussi pris contact avec Selectour, mais j'ai un petit volume tour-opérateurs. Je n'ai pas besoin de la centrale de paiement".

Bertrand Billerey est vice-président des Entreprises du Voyage Grand-Est, délégué régional Grand-Est à l'APST, et administrateur de l'URSAFF Champagne-Ardenne. Il siège également à la commission tourisme du MEDEF, présidée par Philippe Korcia.



