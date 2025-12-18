Bertrand Billerey (Fab Travel) quitte le CEDIV et rejoint Manor

"J'ai toujours voulu rejoindre le réseau Manor. En 2003, quand je me suis lancé, je souhaitais déjà rejoindre ce réseau, mais mon volume n'était pas assez important. J'ai donc choisi Tourcom, ensuite j'ai rejoint le CEDIV en 2017.



Je reviens aujourd'hui à mon premier choix, qui correspond davantage au profil de mon activité qui est très axée sur la billetterie aérienne. Je réalise aussi beaucoup d'émissions pour les groupes"

Manor accueille un nouvel adhérent.L'agence Fab Travel située à Troyes en Champagne quitte le CEDIV pour rejoindre à partir du 1er janvier 2026, le réseau présidé par, explique Bertrand Billerey , gérant et fondateur de Fab Travel.