The Lux Collective accélère son expansion mondiale

Nouvelles signatures et projets en Asie, Afrique et Moyen-Orient


The Lux Collective annonce une nouvelle étape de son expansion avec sept signatures conclues en 2025 et un portefeuille en croissance couvrant l’Asie, l’océan Indien, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le groupe renforce ainsi sa stratégie axée sur un luxe responsable, un design audacieux et un ancrage local.


Rédigé par le Jeudi 18 Décembre 2025

The Lux Collective accélère son expansion mondiale - DepositPhotos.com, efks

The Lux Collective poursuit le développement de ses marques LUX*, SALT et SOCIO, avec plusieurs projets majeurs annoncés.

La collection LUX* Tea Horse Road s’étendra avec LUX* Tea Horse Road Mount Tiantai, situé près de Chengdu, qui ouvrira au premier trimestre 2027.

L’établissement sera réparti entre la vieille ville en bord de rivière et un ensemble de 90 chambres en montagne, au cœur des plantations de thé du Sichuan.

Le projet mettra en avant le patrimoine naturel local, notamment le mont Tiantai, reconnu pour la présence de nombreuses espèces de lucioles.

En Chine toujours, LUX* On The Bund Shanghai marquera l’arrivée de la marque dans la capitale économique du pays.

Prévu également pour 2027, cet hôtel de près de 100 chambres offrira une vue directe sur le Bund et le fleuve Huangpu. Il comprendra plusieurs restaurants, un rooftop-bar et un LUX* ME Spa, complétés par une marina privée.

Enfin, LUX* Xinii Victoria Falls, au Zimbabwe, représentera la seconde implantation du groupe en Afrique australe après LUX* Xinii Mababe au Botswana. Situé à 35 kilomètres des chutes Victoria, le projet prévoit une ouverture en 2028 avec 12 lodges au design inspiré des huttes traditionnelles, avant une seconde phase qui portera la capacité à 26 lodges et ajoutera de nouveaux services.

Un pipeline en expansion sur trois continents

Au-delà de ces signatures, le groupe confirme un portefeuille de développements dynamique, avec 16 prochaines ouvertures annoncées.

En Chine, elles incluent SALT of Mount Siguniang, LUX* Guangzhou et LUX* Shaoguan.

En Asie du Sud-Est, The Lux Collective prépare l’ouverture de LUXNAM* Phu Quoc, premier hôtel vietnamien doté de villas sur pilotis, ainsi que SALT of Virgin Beach à Bali, marquant l’entrée du groupe sur le marché indonésien.

Au Moyen-Orient, les projets comprennent les tentes LUX* Al Bridi, l’établissement balnéaire LUX* Khorfakkan, ainsi que le lancement de SOCIO à Sultan Haitham City, complété par les premières résidences ELIRE Managed by LUX* à Dubaï.

En Afrique, LUX* Xinii Mababe au Botswana et le futur SOCIO Tribeca à l’île Maurice renforcent la présence régionale du groupe.



