L'Aéroport Marseille Provence organise un Forum de l’Emploi le 12 février - Depositphotos.com @kasto
Le 12 février prochain, l’Aéroport Marseille Provence ouvre ses portes aux candidats à l’occasion de son Forum de l’Emploi.
Organisé en partenariat avec France Travail, l’événement réunira une vingtaine d’entreprises implantées sur la plateforme aéroportuaire, avec près de 100 postes à pourvoir dans des métiers variés.
L’objectif de ce rendez-vous est double : répondre aux besoins de recrutement liés aux pics d’activité estivaux, tout en identifiant des profils susceptibles d’intégrer durablement les équipes.
L’an dernier, plus de 700 candidats avaient participé à l’événement pour déposer leur candidature.
Le Forum de l’Emploi se tiendra de 9h à 15h30 au Terminal 1 de l’Aéroport Marseille Provence. Les candidats sont invités à s’inscrire en ligne sur le site de l’aéroport. Pour faciliter l’accès, le parking sera offert aux participants, même si les organisateurs recommandent de privilégier les transports en commun depuis les centres-villes. Des solutions de restauration seront également disponibles sur place.
Des opportunités dans l’accueil, la vente et l’aérien
Les métiers de l’accueil, de la vente et de l’aérien figurent parmi les profils les plus recherchés.
Les entreprises présentes proposeront différents types de contrats, allant de missions saisonnières à des postes pérennes.
Les opportunités concernent aussi bien des fonctions au contact direct des voyageurs que des métiers techniques ou opérationnels.
Parmi les postes proposés figurent notamment des conseillers de vente en boutique, des agents d’accueil, de sécurité ou de nettoyage, mais aussi des agents de trafic, des agents de sûreté et des mécaniciens aéronautiques.
Au total, l’aéroport compte 4 700 collaborateurs, dont environ la moitié réside à proximité immédiate de la plateforme, soulignant son rôle économique et social dans le territoire.
A lire aussi : Aéroport Marseille Provence : un bilan 2025 entre croissance raisonnée et innovation
