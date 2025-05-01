

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE



ORGANISATEUR DE VOYAGES INDIVIDUELS ET GROUPES CONSTITUES



Sous les marques commerciales Salaün Holidays, Nationaltours et BT Tours, le Groupe Salaün organise des voyages dans le monde entier : en long et moyen-courriers, en formules circuits, séjours, croisières ou balnéaires, pour des voyages en groupes ou en individuels et / ou sur-mesure et à la carte.



Le Groupe Salaün est également dépositaire et gestionnaire de marques spécialistes telles Nordiska (spécialiste de la Scandinavie), Hugh (spécialiste de l’Amérique du Nord), Entre Nous (pour le voyage à la carte), Alpes Express (pour les voyages à la montagne), Events by Salaün Holidays (dédié à l’organisation de voyages MICE), ce qui le positionne également comme un Tour Opérateur multi-spécialiste.



Le Groupe Salaün organise aussi des voyages qui s’adressent aux groupes constitués (CE, scolaires, associations, Amicales de retraités…) par le biais de ses filiales spécialisées : La Boutique des Groupes by Salaün Holidays et BT Tours / Ami Club (en Belgique). Le groupe Salaün, qui s’est hissé au fil des années à la 2ème place du marché français en tant que Tour Opérateur « Groupes constitués », renforce fortement sa présence commerciale sur ce marché des Groupes en s’implantant dans de nouvelles régions françaises.



DISTRIBUTEUR DE VOYAGES



Les voyages de grande qualité créés par les équipes de production des sociétés Tours Opérateurs du Groupe Salaün sont revendus au sein d’un réseau de distribution en propre de plus de 160 agences de voyages en France et en Belgique mais aussi auprès de plus de 3000 agences de voyages du réseau traditionnel présentes en France.



Dans notre réseau d’agences de voyages interne, en plus de la revente de la production Salaün Holidays, National Tours et BT Tours, tous les services classiques d’une agence de voyage sont proposés à nos clients :



• Billetterie, nous disposons de nombreuses agences IATA et toutes nos agences sont équipées d’un GDS. Pour servir les billetteries affaires et tourisme, nous sommes à la pointe de la technologie avec 4 fournisseurs principaux (Amadeus, Galiléo, Resanéo, Misterfly) ;

• Revente des principaux Tours Opérateurs du marché (TUI, FTI, Fram, Costa, MSC Croisières, Kuoni, Clud Med, Héliades, Voyamar, Thalasso N°1 etc…)

• Configuration de voyages sur mesure grâce à la plateforme de voyage à la carte Worldia permettant de planifier un séjour en ligne et de le réserver directement.

• Les locations de voitures et réservations d’hôtels



NOS RECOMPENSES



2022 : Salaün Holidays désigné 4ème voyagiste préféré des Français (palmarès 2022 des enseignes du magazine Capital)

• Travel d’Or 2018 : meilleure campagne Marketing/Communication,

• Trophées Bus et Car 2017 : prix spécial du tourisme de groupe pour le Voyage du siècle

• Travel d’Or 2017 : Michel Salaün, désigné personnalité de l’année

• Victoires du Tourisme 2016 : victoire du meilleur autocariste,

• Tour Manager 2016 : Tour Manager de l’année dans la catégorie production de voyages.





