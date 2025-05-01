TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
GROUPE SALAÜN

Partageons ensemble notre passion du voyage !


Vous êtes passionné par le voyage ? Vous aimez partager vos expériences, faire des rencontres enrichissantes et qui font sens ? Rejoignez un Groupe dynamique et précurseur porté par des équipes motivées et impliquées. Rejoignez le Groupe Salaün, l’un des acteurs clé du tourisme français !


Rédigé par Aurélie HEBRARD le Jeudi 30 Octobre 2025

GROUPE SALAÜN
Assurever

INFORMATIONS GÉNÉRALES


Bureau(x) : Siège : Pont-de-Buis-les-Quimerch (29) - Agences en France et Belgique

Langue(s) : Français

Collaborateurs : > 500


POSTES À POURVOIR

Nord

Carte Nord
Conseiller voyages
CDI - Reims (51)

Grand Sud

Carte Grand Sud
Conseiller voyages
CDI - Cannes (06)

Grand Est

Carte Grand Est
Assistant(e) Technique de production Voyages Groupes
CDI - École-Valentin (25)

Sud Ouest

Carte Sud Ouest
Responsable d'Unité Technique
CDI - Agen (47)

Grand Ouest



PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE



ORGANISATEUR DE VOYAGES INDIVIDUELS ET GROUPES CONSTITUES

Sous les marques commerciales Salaün Holidays, Nationaltours et BT Tours, le Groupe Salaün organise des voyages dans le monde entier : en long et moyen-courriers, en formules circuits, séjours, croisières ou balnéaires, pour des voyages en groupes ou en individuels et / ou sur-mesure et à la carte.

Le Groupe Salaün est également dépositaire et gestionnaire de marques spécialistes telles Nordiska (spécialiste de la Scandinavie), Hugh (spécialiste de l’Amérique du Nord), Entre Nous (pour le voyage à la carte), Alpes Express (pour les voyages à la montagne), Events by Salaün Holidays (dédié à l’organisation de voyages MICE), ce qui le positionne également comme un Tour Opérateur multi-spécialiste.

Le Groupe Salaün organise aussi des voyages qui s’adressent aux groupes constitués (CE, scolaires, associations, Amicales de retraités…) par le biais de ses filiales spécialisées : La Boutique des Groupes by Salaün Holidays et BT Tours / Ami Club (en Belgique). Le groupe Salaün, qui s’est hissé au fil des années à la 2ème place du marché français en tant que Tour Opérateur « Groupes constitués », renforce fortement sa présence commerciale sur ce marché des Groupes en s’implantant dans de nouvelles régions françaises.

DISTRIBUTEUR DE VOYAGES

Les voyages de grande qualité créés par les équipes de production des sociétés Tours Opérateurs du Groupe Salaün sont revendus au sein d’un réseau de distribution en propre de plus de 160 agences de voyages en France et en Belgique mais aussi auprès de plus de 3000 agences de voyages du réseau traditionnel présentes en France.

Dans notre réseau d’agences de voyages interne, en plus de la revente de la production Salaün Holidays, National Tours et BT Tours, tous les services classiques d’une agence de voyage sont proposés à nos clients :

Billetterie, nous disposons de nombreuses agences IATA et toutes nos agences sont équipées d’un GDS. Pour servir les billetteries affaires et tourisme, nous sommes à la pointe de la technologie avec 4 fournisseurs principaux (Amadeus, Galiléo, Resanéo, Misterfly) ;
Revente des principaux Tours Opérateurs du marché (TUI, FTI, Fram, Costa, MSC Croisières, Kuoni, Clud Med, Héliades, Voyamar, Thalasso N°1 etc…)
Configuration de voyages sur mesure grâce à la plateforme de voyage à la carte Worldia permettant de planifier un séjour en ligne et de le réserver directement.
Les locations de voitures et réservations d’hôtels

NOS RECOMPENSES

2022 : Salaün Holidays désigné 4ème voyagiste préféré des Français (palmarès 2022 des enseignes du magazine Capital)
Travel d’Or 2018 : meilleure campagne Marketing/Communication,
Trophées Bus et Car 2017 : prix spécial du tourisme de groupe pour le Voyage du siècle
Travel d’Or 2017 : Michel Salaün, désigné personnalité de l’année
Victoires du Tourisme 2016 : victoire du meilleur autocariste,
Tour Manager 2016 : Tour Manager de l’année dans la catégorie production de voyages.




LES AVANTAGES À TRAVAILLER CHEZ NOUS


Picto
Notre passion du voyage : La passion du voyage qui anime nos dirigeants et nos équipes se matérialise par une offre de voyages très complète, riche en programmes inédits mais aussi en films dédiés, en magazine semestriel (le Salaunmag), en sites internet dédiés au voyage (le salaunmag.com), en concours de carnets de voyages, en livres d’aventures mais aussi de cuisines du monde…

Picto
Notre capacité d’innovation : Enrichissement continu de nos programmes mais aussi conception de voyages exceptionnels comme le Voyage du Siècle de Brest à Vladivostok en autocar (Elu N°1 des voyages qui vous font rêver par les internautes du Figaro).

Picto
Nos « atouts plus » commerciaux : Parmi lesquels le service de transfert domicile-aéroport de départ proposé pour tous nos circuits ou la présence de guides accompagnateurs francophones sur chaque circuit.


POLITIQUE RSE

RSE


Des actions de tourisme solidaire dans 8 pays

Le tour opérateur soutient de nombreuses associations ou projets à travers le monde

Une grande réflexion RSE : Calcul de son bilan carbone et actions pour diminuer son empreinte écologique (plantation de plus de 2500 arbres en Bretagne, 57470 à Madagascar), actions pour améliorer le bien-être au travail des collaborateurs…



GROUPE SALAÜN

REJOIGNEZ-NOUS !



De nombreuses opportunités d'emplois sont à pourvoir tout au long de l'année au sein du Groupe Salaün sur des postes variés dans le cadre de nos différents métiers de Tour-opérateur, au sein de nos agences de voyages mais également au sein de nos services supports (informatique, web, comptabilité, paie…).

Qualités privilégiées : personnes qualifiées dans leurs domaines respectifs, réactives, impliquées, motivées et surtout partageant notre passion du voyage et la culture de l’enthousiasme !

Vivez la saga Salaün et écrivez la suite de l’histoire avec nous !

Pour mieux découvrir le Groupe, cliquez ici 


VIDEO DE L'ENTREPRISE



Je viens bosser chez vous




N'hésitez pas à consulter nos offres d'emploi sur notre site carrière.
https://groupesalaun.nous-recrutons.fr/

Recruteurs

GROUPE SALAÜN

GROUPE SALAÜN
Vous êtes passionné par le voyage ? Vous aimez partager vos expériences, faire des rencontres enrichissantes et qui...

MARIETTON DEVELOPPEMENT

CARREFOUR VOYAGES

