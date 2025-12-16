Air France KLM - American Express : les grands voyageurs en colère ! [ABO]

Les avantages de la carte Air France KLM – American Express évoluent et entrainent le mécontentement des clients - Depositphotos @PBT
Les nouvelles années sont des périodes propices aux résolutions, aux changements et aux refontes en tout genre.
Certains sont positifs, d’autres beaucoup moins. Et pour l’heure, les Français ne savent toujours pas à quelle sauce fiscale ils seront mangés en 2026, puisque le budget peine à se frayer un chemin dans les deux assemblées.
Si le flou demeure à ce niveau, il en est d’autres pour qui le passage à 2026 sera plus net… et plus brutal.
Régulièrement, American Express fait évoluer les conditions de sa carte de paiement éditée en partenariat avec Air France KLM.
Réservée aux grands voyageurs, cette carte offre différents avantages, notamment l’accumulation de Miles et de points XP.
Ces derniers influent directement sur le statut du détenteur : plus il cumule de XP, plus il grimpe dans la hiérarchie, composée de quatre niveaux, à savoir Explorer, Silver, Gold et Platinum.
Ces deux leviers permettent ensuite de bénéficier de services gratuits, comme l’accès aux salons ou certains trajets offerts.
Sauf qu’à compter du 15 janvier 2026, l’offre sera profondément revue et cela entraine quelques crispations chez les clients.
Air France KLM - American Express : quels sont les changements dans les avantages ?
"L’intérêt de cette carte résidait justement dans les XP offertes chaque année, qui donnaient l’avantage d’avoir à effectuer moins de vols pour passer au niveau supérieur.
À titre d’exemple, un aller-retour Paris–Porto rapporte des XP. Pour obtenir le statut Silver, il en faut 100, et 280 pour celui de Gold.
Ce changement de barème rend cette carte totalement inintéressante," nous explique un client mécontent.
Client depuis près de 15 ans, la refonte du programme remet clairement en question la souscription de ce voyageur régulier à un moyen de paiement qui récompense de moins en moins sa fidélité.
Et il n’est pas le seul à se poser des questions, non seulement sur le sens de cette évolution, mais aussi sur l’avenir même de la carte Air France KLM - American Express. Alors, que se passe-t-il concrètement à partir du 15 janvier 2026 ?
Les XP, ces points indispensables pour obtenir un meilleur statut, vont passer de 30 à 10 par an, avec un bonus supplémentaire de 5 XP pour 5 000 euros dépensés.
De plus, dans le précédent contrat, pour 10 euros dépensés chez Air France, cela générait 10 Miles ; désormais, ce sera 5.
Ce n’est pas tout, car dans le même temps, la cotisation a elle aussi augmenté, passant de 18 à 21 euros par mois, soit de 216 à 252 euros par an.
En contrepartie de cette dépréciation, American Express propose aux détenteurs de la carte Gold d’enregistrer gratuitement un bagage sur les vols court et moyen-courriers d’Air France ou de KLM.
"Nous étendrons également la couverture d’assurance aux voyages en train, et les titulaires pourront gagner jusqu’à 40 XP par an (contre 30 XP maximum actuellement) afin de continuer à progresser plus rapidement au sein du programme Flying Blue," nous confie un porte-parole de l’entreprise américaine.
Air France KLM - American Express : "Ce n’est plus valorisé, c’est la fin d’une époque"
Sauf que ce dernier avantage offert ressemble davantage à un cadeau en trompe-l’œil, d’après les détenteurs que nous avons interrogés.
"Le bagage est déjà gratuit pour les voyageurs Flying Blue Gold, et me concernant, j’y ai déjà accès grâce à la carte Week-End+ d’Air France, qui coûte seulement 49 euros par an.
Je vais repasser au statut Silver, car je n’ai pas assez volé en 2025, et en plus de cela, je ne vais plus bénéficier de 30 XP, mais seulement de 15 l’an prochain.
Entre ce changement et l’augmentation de la cotisation, le programme n’est plus rentable.
Cela montre que ce genre de produits est sur une pente descendante, ce n’est plus valorisé, c’est la fin d’une époque," poursuit ce même client.
Un voyageur qui va donc arrêter les frais en 2026, comme plusieurs autres.
Plusieurs témoignages vont dans ce sens, comme celui d’une internaute rappelant que cela "s’ajoute à une nouvelle proposition de Flying Blue de faire payer un abonnement à un prix exorbitant pour cumuler des XP plus vite.
Le but est de faire diminuer le nombre de personnes qui atteignent les 10 ans" de détention d’une carte Platinum, qui confère ensuite des avantages à vie
C’est aussi le constat dressé par un autre voyageur.
Pour lui, en durcissant les conditions, cela privera de nombreuses personnes de ce statut acquis à vie, d’autant que le nombre de XP est lui aussi drastiquement réduit.
À chaque date anniversaire, le seuil est abaissé à un palier nettement plus bas, afin de pousser soit les voyageurs à acheter leurs points manquants, soit à les priver du niveau Platinum.
"Le changement de barème fait que cette carte est une perte d'argent"
"J’ai l’impression que de plus en plus de personnes ont des statuts élevés, et que cela agace American Express.
Il n’est clairement pas dans leur intérêt de rendre l’obtention du statut Platinum for life facilement accessible. Je me posais déjà la question de l’intérêt du programme, mon calcul étant que 30 XP valaient plus cher que le prix annuel de la carte.
Sauf que le changement de barème fait désormais que cette carte devient une perte d’argent, et je n’ai plus aucune utilité aux avantages qu’elle confère," nous explique Nicolas Lellouche, journaliste pour Numerama.
Face à une vaguelette de désinscriptions ou du moins de contestation, American Express a bien tenté de proposer des Miles offerts, en vain pour certains.
L’entreprise américaine nous affirme offrir aux bénéficiaires du statut Platinum, soit plus de 580 XP après l’obtention du niveau Gold, le Pack Flying Blue Extra Essentiel.
Ce programme de fidélité, d’une valeur de 379 euros par an, inclut deux accès gratuits par an dans une sélection de salons Air France et KLM, mais aussi un accélérateur de Miles, l’accès à une sélection d’offres et de promotions, etc.
La cotisation des clients Platinum passera, elle, de 53 à 66 euros par mois.
Autant d’éléments qui interrogent sur l’avenir d’un programme qui semble se montrer moins avantageux pour la base de ses clients, et sans doute un peu plus favorable pour la pointe de la pyramide, laquelle ne représente qu’un très faible nombre de voyageurs.
Est-ce la fin des cartes de fidélité ?
Pas vraiment. Elles restent d’ailleurs de véritables machines à cash.
Il faudra toutefois suivre de près les évolutions de ces dispositifs, alors qu’une bataille juridique est en cours aux États-Unis, et pourrait fortement impacter l’industrie, alors même que "les programmes de fidélité sont devenus essentiels aux modèles financiers des compagnies aériennes, les accords de co-marquage représentant plus de 20% des revenus chez Southwest et entre 11 et 14 % chez Delta, American et United," comme l’explique une analyse de Barclays.
À cela s’ajoute enfin la montée en puissance d’acteurs comme Revolut, qui propose l’accès à près de 1 400 salons d’aéroport dans le monde, ainsi qu’un fast track pour les grands voyageurs.
Publié par Romain Pommier Journaliste - TourMaG.com
