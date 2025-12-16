Air France KLM - American Express : les grands voyageurs en colère ! [ABO]

L’intérêt de cette carte résidait justement dans les XP offertes chaque année, qui donnaient l’avantage d’avoir à effectuer moins de vols pour passer au niveau supérieur.



À titre d’exemple, un aller-retour Paris–Porto rapporte des XP. Pour obtenir le statut Silver, il en faut 100, et 280 pour celui de Gold.



Ce changement de barème rend cette carte totalement inintéressante,

Nous étendrons également la couverture d’assurance aux voyages en train, et les titulaires pourront gagner jusqu’à 40 XP par an (contre 30 XP maximum actuellement) afin de continuer à progresser plus rapidement au sein du programme Flying Blue,

" nous explique un client mécontent.Client depuis près de 15 ans, la refonte du programme remet clairement en question la souscription de ce voyageur régulier à un moyen de paiement qui récompense de moins en moins sa fidélité.Les XP, ces points indispensables pour obtenir un meilleur statut,De plus, dans le précédent contrat, pour 10 euros dépensés chez Air France, cela générait 10 Miles ; désormais, ce sera 5.Ce n’est pas tout, car dans le même temps, la cotisation a elle aussi augmenté, passant de 18 à 21 euros par mois, soit de 216 à 252 euros par an.En contrepartie de cette dépréciation," nous confie un porte-parole de l’entreprise américaine.