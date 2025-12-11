Revue de presse : le tourisme mondial, entre succès, tensions et enjeux

Formation, communication, tensions... Comme chaque semaine, voici votre revue de presse consacrée au tourisme international : un panorama des tendances, décisions, enjeux et actualités qui façonnent les voyages aux quatre coins du monde.



L’ONU Tourisme et le Baccalauréat International s’allient pour renforcer l’enseignement du tourisme

et l’Organisation du Baccalauréat International ont conclu un partenariat destiné à intégrer davantage l’enseignement du tourisme dans les lycées du monde entier.



L’accord prévoit de développer les compétences des élèves, d’améliorer la qualité des programmes et de renforcer les opportunités de formation pour préparer les jeunes aux métiers du secteur.



Les deux organisations coopéreront autour de projets éducatifs, de renforcement des capacités et d’un dialogue continu entre tourisme et éducation, afin d’adapter les enseignements aux besoins réels de l’industrie et de mieux former la future génération de professionnels.



Madagascar mise sur les influenceurs pour relancer le tourisme

une campagne pour redorer l’image du pays.



Malgré un budget public réduit, la stratégie repose sur les influenceurs, artistes et personnalités locales pour promouvoir l’île comme une destination sûre et ouverte.



Grâce à leurs publications sur les réseaux sociaux, Madagascar espère attirer à nouveau les visiteurs et compenser les annulations massives.



Les hôteliers espagnols misent sur une stabilité solide jusqu’au printemps

une saison stable pour les six prochains mois, portée par une demande internationale dynamique et un réseau aérien en expansion.



Les indicateurs hôteliers restent orientés à la hausse, avec un RevPAR en progression de 6% et un taux d’occupation en légère hausse.



Les marchés long-courriers, notamment le Royaume-Uni, soutiennent la croissance, tandis que certains pays européens montrent des signes de ralentissement.



Les prévisions tablent néanmoins sur un carnet de réservations robuste et une amélioration continue de la connectivité, renforçant le positionnement de l’Espagne comme destination touristique leader.



Europe 2025 : durcissement des contrôles et hausse des coûts pour les voyageurs

En 2025, voyager en Europe est devenu plus strict et plus coûteux. L’UE a lancé le Système d’entrée/sortie (EES) pour les visiteurs non européens et a reporté à 2026 l’ETIAS, tandis que le Royaume-Uni appliquera son autorisation électronique de voyage (ETA).



Les taxes touristiques augmentent et les restrictions sur les logements de courte durée se multiplient, tandis que des mesures renforcent la répression des comportements incivils des touristes.



Ces évolutions visent à sécuriser les frontières, limiter le tourisme de masse et promouvoir un tourisme plus durable et de qualité.



Thaïlande - Cambodge : un conflit frontalier freine le tourisme

tensions historiques entre la Thaïlande et le Cambodge, centrées sur le temple de Preah Vihear/Khao Phra Wihan, ont récemment repris sous les projecteurs médiatiques, impactant fortement le tourisme.



En 2025, le Cambodge a perdu près de 10% de ses visiteurs, et la fréquentation touristique côté thaïlandais a chuté de presque 50% le long de la frontière.



Malgré le développement des aéroports et de l’activité aérienne, les arrivées terrestres restent très faibles, et le Ministère des Affaires étrangères français déconseille de se rendre dans ces zones à risque.



Les États-Unis envisagent un contrôle renforcé des voyageurs via leurs réseaux sociaux

la transmission de cinq années d’identifiants et d’historique de publications sur les réseaux sociaux dans le cadre de la demande ESTA.



Cette mesure, destinée à renforcer la sécurité nationale, s’accompagnerait d’autres exigences : historique de numéros de téléphone et d’adresses, adresses IP, ainsi que données détaillées sur les membres de la famille.



Les experts craignent des retards d’autorisation et un risque de filtrage accru, tandis que le secteur du tourisme redoute un impact négatif sur les arrivées internationales déjà en baisse.



