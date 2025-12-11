Revue de presse : le tourisme mondial, entre succès, tensions et enjeux

Au sommaire de la revue de presse de la semaine du 8 décembre 2025 :
L’ONU Tourisme et le Baccalauréat International s’allient pour renforcer l’enseignement du tourisme
Madagascar mise sur les influenceurs pour relancer le tourisme
Les hôteliers espagnols misent sur une stabilité solide jusqu’au printemps
Europe 2025 : durcissement des contrôles et hausse des coûts pour les voyageurs
Thaïlande - Cambodge : un conflit frontalier freine le tourisme
Les États-Unis envisagent un contrôle renforcé des voyageurs via leurs réseaux sociaux
Ponant : une croisière française qui séduit désormais le monde entier
Insolite ! Somalie : le tourisme version kamikaze (mais avec guide armé)
L’ONU Tourisme et le Baccalauréat International s’allient pour renforcer l’enseignement du tourisme
L’ONU Tourisme et l’Organisation du Baccalauréat International veulent intégrer davantage l’enseignement du tourisme dans les lycées du monde entier - Depositphotos.com, marchmeena
L’ONU Tourisme et l’Organisation du Baccalauréat International ont conclu un partenariat destiné à intégrer davantage l’enseignement du tourisme dans les lycées du monde entier.
L’accord prévoit de développer les compétences des élèves, d’améliorer la qualité des programmes et de renforcer les opportunités de formation pour préparer les jeunes aux métiers du secteur.
Les deux organisations coopéreront autour de projets éducatifs, de renforcement des capacités et d’un dialogue continu entre tourisme et éducation, afin d’adapter les enseignements aux besoins réels de l’industrie et de mieux former la future génération de professionnels.
Une info de traveldailynews.com
Madagascar mise sur les influenceurs pour relancer le tourisme
L’Office national du tourisme de Madagascar lance une campagne de communication pour redorer l’image du pays - Depositphotos.com, gustavofrazao
Après les manifestations d’octobre dernier qui ont fortement impacté le tourisme, l’Office national du tourisme de Madagascar lance une campagne pour redorer l’image du pays.
Malgré un budget public réduit, la stratégie repose sur les influenceurs, artistes et personnalités locales pour promouvoir l’île comme une destination sûre et ouverte.
Grâce à leurs publications sur les réseaux sociaux, Madagascar espère attirer à nouveau les visiteurs et compenser les annulations massives.
A lire sur rfi.fr
Les hôteliers espagnols misent sur une stabilité solide jusqu’au printemps
Les hôteliers espagnols prévoient une saison stable pour les six prochains mois, portée par une demande internationale dynamique et un réseau aérien en expansion - Depositphotos.com, Towifqu
L’Observatoire Smart Hiver-Printemps 2026 de la CEHAT et PwC prévoit une saison stable pour les six prochains mois, portée par une demande internationale dynamique et un réseau aérien en expansion.
Les indicateurs hôteliers restent orientés à la hausse, avec un RevPAR en progression de 6% et un taux d’occupation en légère hausse.
Les marchés long-courriers, notamment le Royaume-Uni, soutiennent la croissance, tandis que certains pays européens montrent des signes de ralentissement.
Les prévisions tablent néanmoins sur un carnet de réservations robuste et une amélioration continue de la connectivité, renforçant le positionnement de l’Espagne comme destination touristique leader.
Un article de hosteltur.com
Europe 2025 : durcissement des contrôles et hausse des coûts pour les voyageurs
En 2025, voyager en Europe est devenu plus strict et plus coûteux. L’UE a lancé le Système d’entrée/sortie (EES) pour les visiteurs non européens et a reporté à 2026 l’ETIAS, tandis que le Royaume-Uni appliquera son autorisation électronique de voyage (ETA).
Les taxes touristiques augmentent et les restrictions sur les logements de courte durée se multiplient, tandis que des mesures renforcent la répression des comportements incivils des touristes.
Ces évolutions visent à sécuriser les frontières, limiter le tourisme de masse et promouvoir un tourisme plus durable et de qualité.
Un article de euronews.com
Thaïlande - Cambodge : un conflit frontalier freine le tourisme
Les tensions entre la Thaïlande et le Cambodge impactent fortement le tourisme - Depositphotos,com, borkus
Les tensions historiques entre la Thaïlande et le Cambodge, centrées sur le temple de Preah Vihear/Khao Phra Wihan, ont récemment repris sous les projecteurs médiatiques, impactant fortement le tourisme.
En 2025, le Cambodge a perdu près de 10% de ses visiteurs, et la fréquentation touristique côté thaïlandais a chuté de presque 50% le long de la frontière.
Malgré le développement des aéroports et de l’activité aérienne, les arrivées terrestres restent très faibles, et le Ministère des Affaires étrangères français déconseille de se rendre dans ces zones à risque.
Plus à lire sur partir.ouest-france.fr
Les États-Unis envisagent un contrôle renforcé des voyageurs via leurs réseaux sociaux
Les Etats-Unis envisagent d'imposer aux visiteurs issus du Programme d’exemption de visa la transmission de cinq années d’identifiants et d’historique de publications sur les réseaux sociaux - Depositphotos.com, AndrewLozovyi
Les autorités américaines proposent d'imposer aux visiteurs issus du Programme d’exemption de visa la transmission de cinq années d’identifiants et d’historique de publications sur les réseaux sociaux dans le cadre de la demande ESTA.
Cette mesure, destinée à renforcer la sécurité nationale, s’accompagnerait d’autres exigences : historique de numéros de téléphone et d’adresses, adresses IP, ainsi que données détaillées sur les membres de la famille.
Les experts craignent des retards d’autorisation et un risque de filtrage accru, tandis que le secteur du tourisme redoute un impact négatif sur les arrivées internationales déjà en baisse.
Plus à lire sur travelweekly.com
Ponant : une croisière française qui séduit désormais le monde entier
Ponant détient près de 10% des parts de marché en Allemagne, Autriche et Suisse - Depositphotos.com, OceanProd
Après seize ans sur le marché allemand, Ponant s’y est solidement implanté et poursuit son expansion internationale.
Stefanie Vollmuth, directrice pour la région germanophone, souligne que la clientèle française ne représente plus que 30% des passagers, contre 60% venant des pays anglophones et 10% du reste du monde.
Depuis le rachat par le groupe Artémis en 2015, la flotte est passée de 5 à 13 navires, et Ponant continue de développer sa présence, notamment en Allemagne, Autriche et Suisse, où elle détient près de 10% du marché.
Le potentiel de croissance dans les pays germanophones à fort pouvoir d’achat reste très important.
Une info du site fvw.de
Insolite ! Somalie : le tourisme version kamikaze (mais avec guide armé)
Malgré le contexte, la Somalie voit son tourisme bondir de 50% en 2025 - Depositphotos.com, 25ehaag6
Malgré sa réputation de destination « interdite sauf si vous avez neuf vies », la Somalie voit son tourisme bondir de 50% en 2025.
Entre agences spécialisées qui proposent des séjours avec escorte armée incluse et voyageurs intrépides décidés à vérifier « si c’est vraiment dangereux », le pays attire désormais curieux et amateurs d’adrénaline.
Mogadiscio reste un chaos plein de charme (à condition d’aimer les checkpoints), mais certains assurent que la beauté naturelle du pays vaut bien quelques sueurs froides.
Pour les téméraires, les autorités rappellent toutefois : on s’inscrit sur Ariane, on choisit une agence solide… et on garde le gilet pare-balles à portée de main.
A lire sur lefigaro.fr
