Réforme de la CRPN : le SNPL appelle à la "mobilisation de tous" !

Ce rapport et la position du gouvernement Lecornu ne sont pas les seules sources d’inquiétude pour le secteur.



" Cette suspension de la dernière réforme devrait conduire à de nouvelles réflexions sur le sujet des retraites, qui nous inquiètent déjà. La volonté est de faire un seul régime applicable à tous.



Les personnels navigants ont été alertés, car aujourd’hui, dans certains programmes de candidats à la présidentielle, figurent des mesures qui concernent l’avenir de la caisse ", poursuit notre observateur.



De son côté, le SNPL a immédiatement réagi par un courrier adressé à l’ensemble de ses adhérents.



Si le syndicat explique en préambule qu’il lui faut mener une analyse approfondie des 89 pages du rapport, il estime que ses recommandations sont " dangereuses pour l’avenir de notre régime de retraite et pour nos pensions. "



Le rapport pointe du doigt un système de retraite avec des pensions jugées trop généreuses par rapport à l’Agirc-Arrco et recommande des adaptations du régime.



Pour les représentants des pilotes, il n’est pas question de s’aligner sur le régime général, cela constitue " une ligne rouge infranchissable.



"(...) La défense de notre bien commun nécessitera sans aucun doute la mobilisation de tous, charge à nous, pilotes, de démontrer de nouveau notre capacité de mobilisation générale.



(...) Le SNPL ne laissera ni la pérennité de la CRPN être menacée, ni des comportements individuels porter atteinte à l’intégrité de notre outil collectif ", conclut le syndicat.