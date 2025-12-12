Réforme de la CRPN : le SNPL appelle à la "mobilisation de tous" !

Il n’y a pas que sur les plaines de la Bretagne armoricaine que le vent souffle actuellement.
La Caisse de retraite du personnel navigant de l’aviation civile (CRPN) est, depuis quelques semaines, plongée dans une tempête qui met en péril son existence.
Les syndicats du secteur ont alerté dès le mois d’octobre, puis en novembre, sur la volonté du gouvernement de mettre fin à cette caisse, via des communications sur les réseaux sociaux.
La suspension des retraites ne serait pas spécialement une bonne chose : elle représente surtout l’occasion d’ouvrir le dossier des régimes spéciaux.
"Ce qui peut sembler être un simple arrêt temporaire est en réalité un signal d’alerte concret pour notre régime.
Plusieurs indicateurs sérieux et factuels montrent qu’un retour du régime universel est bel et bien en préparation.
Ce système prévoit de faire converger tous les régimes vers des règles identiques et un régime unique : 'un euro cotisé ouvre les mêmes droits, que l’on soit salarié, fonctionnaire ou indépendant' ", a publié l’UNSA-PNC.
Et le 10 décembre 2025, la Cour des comptes a publié un rapport qui donne l’impression d’être instrumentalisé, puisque "le calendrier de publication correspond au calendrier politique" et constitue "un signe de plus de l’Exécutif de vouloir attaquer notre régime", nous confie un fin observateur du sujet.
Le CRPN, un régime spécial pour des salariés… spéciaux
C'est en 1928, que l’ancêtre de la Caisse de retraite du personnel navigant de l’aviation civile (CRPN) est créé, quelques années seulement après que l’aviation civile commence à s’organiser.
Imaginez un peu qu’en 1922, seulement 7 000 passagers sont recensés en France, pour une activité qui ne connaît alors ni la sûreté ni la sécurité actuelles.
L’aérien commercial n’en est encore qu’à ses balbutiements et le Fonds de prévoyance de l’Aéronautique commerciale est principalement destiné aux victimes d’accidents aériens ou à leurs ayants droit.
Il n'est pas encore question d'assurer l'avenir des personnels.
C’est finalement en 1951 que la Caisse de retraite du personnel navigant de l’aviation civile (CRPN) fait son apparition. Elle prend la forme d’une personne morale de droit privé à but non lucratif, remplissant une mission d’intérêt général.
Elle doit assurer la gestion du fonds de retraite, du fonds de majoration, en complément de l’assurance chômage perçue par les salariés du secteur, mais aussi du fonds d’assurance, attribuant des indemnités en capital (décès), puis du fonds social, visant à porter secours aux affiliés ou à leurs ayants droit.
La CRPN veille également à collecter, auprès des compagnies desservant la France, les cotisations sociales dues dans le cadre du régime de retraite de ses adhérents.
Ce régime est spécial, non plus en raison de la dangerosité de l’activité, mais bien de ses spécificités.
Les salariés de l’aérien sont soumis à des horaires décalés, au travail de nuit, au bruit, à des contraintes médicales strictes, à une exposition accrue aux risques sanitaires, à une fatigue physique importante… et à des limites d’âge professionnelles.
CRPN : "une gestion financière insuffisamment maîtrisée", selon la Cour des comptes
Sauf que l’actuel gouvernement, ce n’est pas une première, souhaite en finir avec ces régimes spéciaux.
Le récent rapport de la Cour des comptes sur le sujet semble aller dans le sens de l’Exécutif.
Si l’organisme reconnaît que "la gestion financière du patrimoine mobilier et immobilier est performante", il stipule aussi qu’elle est en "grande partie déléguée".
Les résultats sont probants, puisque la CRPN bénéficie de 5,1 milliards d’euros de réserves, mais cette forte externalisation serait "insuffisamment maîtrisée".
Ce n’est pas la seule observation négative du rapport.
Il note également que la caisse est déficitaire depuis 1993 et que ce sont les rendements de ses réserves qui assurent l’équilibre du régime.
Un équilibre qui pourrait être remis en question à l’avenir, en raison de la consommation accrue des réserves, liée à la hausse des départs à la retraite et à la potentielle vulnérabilité du régime face à des chocs économiques ou financiers.
De plus, les départs précoces, possibles à partir de 50 ans, ainsi que les prestations de majoration, entraîneraient une perte de cotisations pour la Sécurité sociale.
Ainsi, la Cour des comptes préconise différents ajustements, parmi lesquels une réforme en profondeur de la gouvernance.
Elle suggère également une révision des âges de liquidation des droits, une délégation accrue de missions à l’Urssaf, ou encore un renforcement de la prévention des conflits d’intérêts, entre autres.
CRPN : un droit de réponse qui fustige certaines recommandations
"i[Nous étions déjà inquiets, car nous sentons la volonté de nos responsables politiques de remettre à plat les régimes de retraite, et notamment les complémentaires.
Ce n’est pas de l’argent public, mais celui des adhérents, à savoir les salariés des compagnies aériennes.
C’est un nouveau signe qui va dans ce sens et qui ne nous rassure pas.
En 2019 comme en 2022, nous avons déjà subi ces attaques. b[Les syndicats défendront toujours cet avantage, car c’est un régime adapté aux personnels navigants, avec des spécificités inscrites dans la loi]]bi", nous affirme un observateur de la vie syndicale du ciel français.
La Caisse de retraite du personnel navigant de l’aviation civile n’a pas attendu la publication du rapport pour agir.
Dès la fin novembre, elle a adressé un droit de réponse à la Cour des comptes, afin de protester contre certaines observations. Elle souligne en préambule que le document met en avant la bonne gestion de la retraite complémentaire.
"i[Il conclut au caractère favorable du régime de retraite complémentaire des navigants, sans jamais examiner si ce dernier ne fait pas « système » avec des conditions de travail hors normes et des populations exposées à des risques particuliers. Cette approche comporte, à notre sens, et de ce point de vue-là, de sérieux angles morts.
(..) La Cour des comptes suggère d’envisager le transfert au réseau Urssaf de certaines de nos missions, notamment celles liées au recouvrement, à l’affiliation et au contrôle de l’assiette des cotisations CRPNPAC.
Cette proposition apparaît cependant difficilement compréhensible, lorsque l’on se rapproche des constats formulés par la Cour elle-même.
(...) Il convient de rappeler, comme le relève la Cour des comptes, que la CRPNPAC a employé, sur la période considérée, entre 55,4 % et 61 % de femmes.
Par ailleurs, l’index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, supérieur à 75/100 depuis 2021, s’élevait à 89/100 en 2022", affirme le droit de réponse, que nous avons pu consulter.
Elle a d'ailleurs à sa tête une directrice générale.
"La défense nécessitera sans aucun doute la mobilisation de tous"
Ce rapport et la position du gouvernement Lecornu ne sont pas les seules sources d’inquiétude pour le secteur.
"Cette suspension de la dernière réforme devrait conduire à de nouvelles réflexions sur le sujet des retraites, qui nous inquiètent déjà. La volonté est de faire un seul régime applicable à tous.
Les personnels navigants ont été alertés, car aujourd’hui, dans certains programmes de candidats à la présidentielle, figurent des mesures qui concernent l’avenir de la caisse", poursuit notre observateur.
De son côté, le SNPL a immédiatement réagi par un courrier adressé à l’ensemble de ses adhérents.
Si le syndicat explique en préambule qu’il lui faut mener une analyse approfondie des 89 pages du rapport, il estime que ses recommandations sont "dangereuses pour l’avenir de notre régime de retraite et pour nos pensions."
Le rapport pointe du doigt un système de retraite avec des pensions jugées trop généreuses par rapport à l’Agirc-Arrco et recommande des adaptations du régime.
Pour les représentants des pilotes, il n’est pas question de s’aligner sur le régime général, cela constitue "une ligne rouge infranchissable.
"(...) La défense de notre bien commun nécessitera sans aucun doute la mobilisation de tous, charge à nous, pilotes, de démontrer de nouveau notre capacité de mobilisation générale.
(...) Le SNPL ne laissera ni la pérennité de la CRPN être menacée, ni des comportements individuels porter atteinte à l’intégrité de notre outil collectif", conclut le syndicat.
