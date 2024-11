Grève 14 novembre : vers un jeudi noir dans l'aérien ?

contre cette augmentation de la taxation du transport aérien mise en œuvre sans concertation et sans la moindre étude d’impact

processus législatif va se poursuivre dans les prochaines semaines

Le transport aérien ne peut raisonnablement supporter à lui-seul et de façon pérenne plus de la moitié de la fiscalité « verte » supplémentaire portant sur les entreprises dans le projet de loi de Finances 2025,

Les députés ont adopté partiellement le projet de loi, en votant en faveur d'une exonération de la hausse de la taxe dite Chirac pour les Outre-mer et la Corse.A noter que la Commission européenne ne permet pas une exemption totale, c'est ainsi que les compagnies comme Air Caraïbes ou Air France qui appliquent déjà la réforme avant même son vote, ont répercuté la hausse de la TSBA sur le trajet entre la métropole et les territoires ultra-marins.Le billet entre ces mêmes îles et la métropole est lui exonéré.De plus, la durée du triplement est prévu pour une seule année.La fédération des compagnies annonce rester pleinement mobilisée, "", d'autant que le ""." conclut la FNAM.Reste à savoir si les troupes passeront à l'acte, alors que le projet a été raboté. Réponse dans quelques heures, avec les préconisations de la DGAC envoyée aux compagnies aériennes, sur la réduction du trafic concernant la journée du 14 novembre 2024.