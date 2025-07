Club Med signe un nouveau Resort en Italie

fleuron de l’offre haut de gamme et familiale

Le partenariat entre Club Med et REAM SGR S.p.A. pour le développement du Resort à San Sicario représente un tournant stratégique pour les deux entreprises. REAM SGR, société de gestion d’actifs immobiliers, apporte son expertise dans le développement et la gestion de projets immobiliers à grande échelle. Avec une expérience de plus de 1,6 milliard d’euros d’actifs sous gestion, REAM SGR est un acteur clé du secteur immobilier en Italie, ce qui renforce la crédibilité du projet.Henri Giscard d’Estaing, Président du Club Med, a souligné l'importance de ce projet, affirmant que ce Resort serait un "" de la marque. Le Club Med San Sicario sera un Resort bi-saisonnier, accueillant les voyageurs tout au long de l'année, avec une orientation vers l’expérience premium et l’intégration de la culture locale. Ce projet s’inscrit également dans un engagement plus large pour l'économie locale, avec la création de plus de 500 emplois et des retombées économiques positives pour les vallées olympiques.Ce partenariat vise à valoriser les territoires tout en offrant une expérience touristique durable et innovante, en ligne avec