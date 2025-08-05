TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Ombrie : rachetée par Pellicano Hotels, La Badia montera d'un cran dans le luxe intemporel

En 2027, 24 chambres raffinées, un bar, un restaurant...


Racheté par le groupe italien Pellicano Hotels, l'abbaye-hôtel de La Badia va devenir un luxueux hôtel intemporel niché au cours des collines vallonnées de l'Ombrie.


Samedi 9 Août 2025

La Badia, magnifique domaine historique de 3 400 m² niché dans les collines vallonnées de l'Ombrie, en Italie aux portes de la ville historique d'Orvieto, vient d'être racheté par le groupe Pellicano Hotels Italy.

Située à seulement 10 minutes de l'autoroute reliant Rome au sud de Florence, La Badia est une ancienne abbaye bénédictine édifiée entre le VIe et le XIIe siècle. Son domaine comprend une tour dodécagonale rare, une église romane historique, de vastes jardins et près de 12 hectares de paysages ombriens préservés.

La propriété abritait déjà un hôtel de 27 chambres classé 4 étoiles. Il va être entièrement repensé sous la direction de Marie-Louise Sciò pour devenir un hôtel intemporel de 24 chambres raffinées, niché au cœur des jardins également soigneusement repensés, honorant l'esprit et la sérénité de l'abbaye d'origine.

Ce havre de paix sera également doté d'un bar, d'un restaurant, d'un Spa, d'un espace fitness, d'une piscine extérieure et d'une boutique de luxe. Son ouverture est prévue en 2027.

La Badia : un investissement de 43 millions d'euros

La Badia, un domaine historique exceptionnel aux portes d'Orvieto (© La Badia/Pellicani Hotels)
C'est 43 millions d'euros que Pellicano Hotels Italie investira, au total, à la Badia. Outre l'acquisition et la restauration complète de l'abbaye-hôtel, cette somme inclut l'achat d'une propriété adjacente surplombant Orvieto.

Celle-ci permettra d'enrichir l'offre globale d' expériences locales proposées par Pellicano dans le riche tissu culturel de la région du Haut-Latium et de la Basse-Ombrie.

La ville d'Orvieto, dont le patrimoine remonte aux Étrusques, incarne l'histoire riche, les traditions vibrantes et le charme préservé qui caractérisent l'expérience Pellicano Hotels. Ici, les clients pourront s'immerger dans la culture locale authentique et explorer les environs, notamment Bolsena, Civita di Bagnoregio et Lubriano.

Ce projet marque un nouveau chapitre de la mission que se sont donnés les Pellicano Hotels : faire découvrir les destinations authentiques d'Italie, loin des sentiers battus.

Il renforce également le rôle du groupe en tant que gardien du patrimoine italien, tout en le réinterprétant pour le voyageur contemporain exigeant.

Le groupe Pellicano Hotels gère déjà trois des hôtels de luxe parmi les plus prestigieux d'Italie]b : le cinq étoiles Il Pellicano (50 chambres et suites), en bord de mer, à Porto Ercole, en Toscane ; l'hôtel de luxe La Posta Vecchia (21 chambres et suites), ancienne demeure des empereurs romains et de Jean Paul Getty, à 30 minutes de Rome ; enfin, le Mezzatorre Hotel & Thermal Spa, hôtel de luxe de 48 chambres et suites, niché au cœur de 7 hectares de maquis méditerranéen à Ischia.

Lu 280 fois

Tags : italie
