Ombrie : rachetée par Pellicano Hotels, La Badia montera d'un cran dans le luxe intemporel

En 2027, 24 chambres raffinées, un bar, un restaurant...

Racheté par le groupe italien Pellicano Hotels, l'abbaye-hôtel de La Badia va devenir un luxueux hôtel intemporel niché au cours des collines vallonnées de l'Ombrie.



Rédigé par PAULA BOYER le Samedi 9 Août 2025

