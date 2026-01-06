Chambord dépasse les 1,2 million de visiteurs en 2025

La fréquentation est majoritairement portée par le public français, qui représente 68,3 % des visiteurs.



Les habitants des régions Centre-Val de Loire (20,4 %) et d’Île-de-France (19,1 %) constituent les principaux bassins de fréquentation. Côté international, les visiteurs en provenance des États-Unis (4,7 %), d’Allemagne (3,5 %), du Royaume-Uni (3,15 %), d’Espagne et d’Italie (2,9 %) sont les plus nombreux.



Près d’un visiteur sur cinq (19,7 %) était un jeune Européen de moins de 26 ans ayant bénéficié de la gratuité d’entrée.



La diversité de la programmation a largement contribué à cette dynamique. En 2025, le public a notamment été attiré par le nouveau spectacle équestre de Mario Luraschi, le Monumental Tour du DJ Michaël Canitrot à la veille des Journées européennes du patrimoine, ainsi que par plusieurs expositions temporaires, dont Couleurs de l’invisible – Kim En Joong à Chambord et Les ateliers Ghirlandaio et Botticelli : deux chefs-d’œuvre de la Renaissance à Chambord.



Les visites guidées du château et de la réserve naturelle ont également renforcé l’offre proposée aux visiteurs.