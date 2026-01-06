Chambord dépasse les 1,2 million de visiteurs en 2025

Le Domaine national de Chambord a accueilli 1 218 055 visiteurs en 2025, soit une hausse de 2,63 % par rapport à 2024.
Il s’agit du quatrième record annuel consécutif pour le site, qui demeure le monument le plus visité du Val de Loire et le deuxième château le plus fréquenté de France.
Cette progression s’accompagne d’une augmentation marquée des recettes liées à la fréquentation, en hausse de 13,3 %, atteignant 24,34 millions d’euros.
Cette année 2025 revêt une dimension symbolique particulière, marquant les vingt ans de la création du Domaine national de Chambord en tant qu’établissement public industriel et commercial (EPIC).
Selon la direction, ces résultats traduisent l’attractivité croissante du site et l’intérêt du public pour une offre renouvelée tout au long de l’année, combinant patrimoine, expositions et événements culturels.
Chambord : une progression portée par l’attractivité du site
La fréquentation est majoritairement portée par le public français, qui représente 68,3 % des visiteurs.
Les habitants des régions Centre-Val de Loire (20,4 %) et d’Île-de-France (19,1 %) constituent les principaux bassins de fréquentation. Côté international, les visiteurs en provenance des États-Unis (4,7 %), d’Allemagne (3,5 %), du Royaume-Uni (3,15 %), d’Espagne et d’Italie (2,9 %) sont les plus nombreux.
Près d’un visiteur sur cinq (19,7 %) était un jeune Européen de moins de 26 ans ayant bénéficié de la gratuité d’entrée.
La diversité de la programmation a largement contribué à cette dynamique. En 2025, le public a notamment été attiré par le nouveau spectacle équestre de Mario Luraschi, le Monumental Tour du DJ Michaël Canitrot à la veille des Journées européennes du patrimoine, ainsi que par plusieurs expositions temporaires, dont Couleurs de l’invisible – Kim En Joong à Chambord et Les ateliers Ghirlandaio et Botticelli : deux chefs-d’œuvre de la Renaissance à Chambord.
Les visites guidées du château et de la réserve naturelle ont également renforcé l’offre proposée aux visiteurs.
Une programmation 2026 annoncée comme ambitieuse
Les recettes générées par cette fréquentation record doivent contribuer à la préservation du monument. En 2026, le Domaine national de Chambord prévoit d’affecter une partie de ses ressources au financement de la première phase des travaux de sauvegarde de l’aile François Ier, actuellement en état de péril et en grande partie fermée au public. Sur un budget global estimé à 12 millions d’euros, six millions seront financés par l’établissement.
Par ailleurs, le président de la République a renouvelé pour trois ans le mandat de Pierre Dubreuil à la direction générale du Domaine national de Chambord, sur proposition des ministres de la Culture, de la Transition écologique et de l’Agriculture.
Pour 2026, Chambord annonce une programmation culturelle et événementielle ambitieuse, mêlant expositions, festivals, concerts et grands rendez-vous populaires. Parmi les temps forts figurent plusieurs expositions, le Festival de Chambord, trois concerts de grande ampleur dans le cadre de Chambord Live, ainsi que des événements saisonniers, de Noël à l’été, destinés à poursuivre la dynamique de fréquentation observée ces dernières années.
