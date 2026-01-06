TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Partez en France  
Recherche avancée

Chambord dépasse les 1,2 million de visiteurs en 2025

La fréquentation progresse de 2,6 % et les recettes bondissent


Pour la quatrième année consécutive, le Domaine national de Chambord enregistre une fréquentation record. Avec près de 1,22 million de visiteurs en 2025, le château confirme son attractivité, portée par une programmation culturelle dense et une forte fréquentation du public français.


Rédigé par le Mardi 6 Janvier 2026

Le Domaine national de Chambord enregistre une fréquentation record - Depositphoto @lifeonwhite
Le Domaine national de Chambord enregistre une fréquentation record - Depositphoto @lifeonwhite
TAP Air Portugal
Le Domaine national de Chambord a accueilli 1 218 055 visiteurs en 2025, soit une hausse de 2,63 % par rapport à 2024.

Il s’agit du quatrième record annuel consécutif pour le site, qui demeure le monument le plus visité du Val de Loire et le deuxième château le plus fréquenté de France.

Cette progression s’accompagne d’une augmentation marquée des recettes liées à la fréquentation, en hausse de 13,3 %, atteignant 24,34 millions d’euros.

Cette année 2025 revêt une dimension symbolique particulière, marquant les vingt ans de la création du Domaine national de Chambord en tant qu’établissement public industriel et commercial (EPIC).

Selon la direction, ces résultats traduisent l’attractivité croissante du site et l’intérêt du public pour une offre renouvelée tout au long de l’année, combinant patrimoine, expositions et événements culturels.

Chambord : une progression portée par l’attractivité du site

Autres articles
La fréquentation est majoritairement portée par le public français, qui représente 68,3 % des visiteurs.

Les habitants des régions Centre-Val de Loire (20,4 %) et d’Île-de-France (19,1 %) constituent les principaux bassins de fréquentation. Côté international, les visiteurs en provenance des États-Unis (4,7 %), d’Allemagne (3,5 %), du Royaume-Uni (3,15 %), d’Espagne et d’Italie (2,9 %) sont les plus nombreux.

Près d’un visiteur sur cinq (19,7 %) était un jeune Européen de moins de 26 ans ayant bénéficié de la gratuité d’entrée.

La diversité de la programmation a largement contribué à cette dynamique. En 2025, le public a notamment été attiré par le nouveau spectacle équestre de Mario Luraschi, le Monumental Tour du DJ Michaël Canitrot à la veille des Journées européennes du patrimoine, ainsi que par plusieurs expositions temporaires, dont Couleurs de l’invisible – Kim En Joong à Chambord et Les ateliers Ghirlandaio et Botticelli : deux chefs-d’œuvre de la Renaissance à Chambord.

Les visites guidées du château et de la réserve naturelle ont également renforcé l’offre proposée aux visiteurs.

Une programmation 2026 annoncée comme ambitieuse

Les recettes générées par cette fréquentation record doivent contribuer à la préservation du monument. En 2026, le Domaine national de Chambord prévoit d’affecter une partie de ses ressources au financement de la première phase des travaux de sauvegarde de l’aile François Ier, actuellement en état de péril et en grande partie fermée au public. Sur un budget global estimé à 12 millions d’euros, six millions seront financés par l’établissement.

Par ailleurs, le président de la République a renouvelé pour trois ans le mandat de Pierre Dubreuil à la direction générale du Domaine national de Chambord, sur proposition des ministres de la Culture, de la Transition écologique et de l’Agriculture.

Pour 2026, Chambord annonce une programmation culturelle et événementielle ambitieuse, mêlant expositions, festivals, concerts et grands rendez-vous populaires. Parmi les temps forts figurent plusieurs expositions, le Festival de Chambord, trois concerts de grande ampleur dans le cadre de Chambord Live, ainsi que des événements saisonniers, de Noël à l’été, destinés à poursuivre la dynamique de fréquentation observée ces dernières années.


Lu 203 fois

Tags : chambord, chateau
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 6 Janvier 2026 - 10:02 maeva reprend Camping Paradis et Ushuaïa Villages

Vendredi 19 Décembre 2025 - 17:47 Atout France choisit Cognac pour la 11ᵉ édition de Destination Vignobles

Legends and Paradise

Brand news Partez en France

Toulouse et la Haute-Garonne : la promesse d’un Sud-Ouest vibrant, authentique et nature

Toulouse et la Haute-Garonne : la promesse d’un Sud-Ouest vibrant, authentique et nature
Entre patrimoine vivant, gastronomie authentique et nature à portée de main, Toulouse et la...
Dernière heure

B&BHOME accélère son développement en Île-de-France avec trois nouvelles adresses

Dream of the Desert : l’Italie signe son premier train de luxe en Arabie saoudite

Chambord dépasse les 1,2 million de visiteurs en 2025

FairMoove renforce son pôle voyage sur mesure avec l’acquisition de TraceDirecte

Neige et verglas : trafic rails et routes maîtrisé, l’Ouest et le trafic aérien sous tension

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes
Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels-restaurants de charme et de caractère....

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions

Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions
Vous souhaitez organiser un séjour découverte, un séjour thématique, une journée ou un stop lunch, un séjour rando,...

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Les annonces

CROISIEUROPE - Agent de réservation de voyages H/F - CDI - (Paris 6e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CERCLE DES VOYAGES - Conseiller Voyages sur mesure Italie H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TIME TOURS/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Technicien Back Office H/F - CDI - (Clichy (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Une nouvelle ère pour la Crète

Une nouvelle ère pour la Crète

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor
Distribution

Distribution

Quand la SNCF fait dérailler la distribution B2B !

Quand la SNCF fait dérailler la distribution B2B !
Partez en France

Partez en France

Chambord dépasse les 1,2 million de visiteurs en 2025

Chambord dépasse les 1,2 million de visiteurs en 2025
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Avec Bretzel Travel : un tourisme franco-allemand authentique, fun et écologique

Avec Bretzel Travel : un tourisme franco-allemand authentique, fun et écologique
Production

Production

Racheté par Marietton Développement, Japan Experience compte doubler son chiffre d'affaires d'ici 4 ans

Racheté par Marietton Développement, Japan Experience compte doubler son chiffre d'affaires d'ici 4 ans
AirMaG

AirMaG

Neige et verglas : trafic rails et routes maîtrisé, l’Ouest et le trafic aérien sous tension

Neige et verglas : trafic rails et routes maîtrisé, l’Ouest et le trafic aérien sous tension
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
La Travel Tech

La Travel Tech

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Dream of the Desert : l’Italie signe son premier train de luxe en Arabie saoudite

Dream of the Desert : l’Italie signe son premier train de luxe en Arabie saoudite
HotelMaG

Hébergement

B&BHOME accélère son développement en Île-de-France avec trois nouvelles adresses

B&amp;BHOME accélère son développement en Île-de-France avec trois nouvelles adresses
Futuroscopie

Futuroscopie

Vraies tendances ou illusions : radiographie d'un monde en recomposition [ABO]

Vraies tendances ou illusions : radiographie d'un monde en recomposition [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

FairMoove renforce son pôle voyage sur mesure avec l’acquisition de TraceDirecte

FairMoove renforce son pôle voyage sur mesure avec l’acquisition de TraceDirecte
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisières : ces navires qui vont faire l’actualité en 2026

Croisières : ces navires qui vont faire l’actualité en 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

MARIETTON DEVELOPPEMENT

MARIETTON DEVELOPPEMENT
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias