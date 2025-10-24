Le château de Châteaudun réinvente sa visite autour de Jean de Dunois

La scénographie immersive combine projections, dispositifs tactiles et contenus numériques pour plonger le public dans l’univers de ce personnage majeur de la guerre de Cent Ans.



Une maquette tactile, des reproductions à toucher de la statue et de ses armoiries, ainsi qu’une reconstitution en taille réelle de son armure et de son épée dialoguent avec un boulet de canon du XVe siècle, prêté par le musée de l’Armée.



Un grand écran interactif permet d’explorer la généalogie et les relations de Jean de Dunois avec les rois de France, tandis qu’un film de huit minutes accessible en français, anglais, allemand, en langue des signes française et en audiodescription replace de Dunois dans le contexte politique et militaire de son époque.



Le parcours inclut également deux récits sonores, donnant la parole au personnage, près du panorama de la vallée du Loir.