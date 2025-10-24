Le château de Châteaudun réinvente sa visite autour de Jean de Dunois

Le château de Châteaudun propose depuis octobre 2025 un parcours de visite inédit - Depositphotos.com, @ Wirestock
Depuis le 18 octobre 2025, le Centre des monuments nationaux (CMN) propose un parcours de visite enrichi au château de Châteaudun, situé entre Tours et Chartres, et surplombant la vallée du Loir.
L’objectif est d'offrir aux visiteurs une découverte renouvelée du monument, en mêlant histoire, architecture et médiation culturelle.
Le cœur de cette rénovation se situe dans l’aile Dunois, avec l’ouverture d’un nouvel espace d’interprétation dédié à Jean de Dunois, dit le « Bâtard d’Orléans », compagnon d’armes de Jeanne d’Arc et grand bâtisseur du château au XVe siècle.
Un espace d’interprétation immersif dédié à Jean de Dunois
La scénographie immersive combine projections, dispositifs tactiles et contenus numériques pour plonger le public dans l’univers de ce personnage majeur de la guerre de Cent Ans.
Une maquette tactile, des reproductions à toucher de la statue et de ses armoiries, ainsi qu’une reconstitution en taille réelle de son armure et de son épée dialoguent avec un boulet de canon du XVe siècle, prêté par le musée de l’Armée.
Un grand écran interactif permet d’explorer la généalogie et les relations de Jean de Dunois avec les rois de France, tandis qu’un film de huit minutes accessible en français, anglais, allemand, en langue des signes française et en audiodescription replace de Dunois dans le contexte politique et militaire de son époque.
Le parcours inclut également deux récits sonores, donnant la parole au personnage, près du panorama de la vallée du Loir.
Tapisseries, ateliers et animations : un parcours immersif pour tous
Le parcours de visite s’élargit à la découverte de l’art de la tapisserie, l’un des trésors du château. Les visiteurs pourront manipuler un mini métier à tisser et toucher de véritables échantillons de tapisserie.
Au printemps 2026, cette médiation sera complétée par une présentation des grandes tentures de l’Ancien Testament et de l’Histoire de Tancrède et Clorinde, conservées au château depuis les années 1950.
L’ensemble du monument bénéficie d’une nouvelle signalétique culturelle intérieure, permettant de découvrir des espaces variés : la Sainte Chapelle, la salle de justice, la chambre funéraire, les appartements du XVIIIe siècle, ainsi que les cuisines et bains transformés en cachots.
Le parcours met en avant la richesse des usages du château à travers les siècles, mêlant histoire politique et vie quotidienne.
Pour célébrer cette ouverture, le château propose pendant les vacances de la Toussaint la programmation « Château en fête : Jean de Dunois », avec des visites contées, des jeux de société médiévaux, des ateliers d’artisanat (travail du cuir, calligraphie, tissage), ainsi que des animations musicales et martiales.
Les visiteurs peuvent consulter le programme complet sur le site officiel.
Informations pratiques
Adresse : Place Jehan de Dunois, 28200 Châteaudun
b[Horaires :
- 2 mai - 4 septembre : 10h-13h et 14h-18h
- 5 septembre - 30 avril : 10h-12h30 et 14h-17h30
Tarif individuel : 7 € (gratuit pour les moins de 18 ans et certaines catégories)
Visite : libre ou commentée, durée indicative 1h30, ateliers pédagogiques pour familles et scolaires
Accès : depuis Le Mans (A11 puis D55), Chartres (N10), Orléans (D955), Tours (N10)]b
