Du collectif au personnel : le voyage à l’heure du « moi » [ABO]

L’ère du moi n’a pas attendu les analyses de Booking.com pour émerger. Les dernières tendances évoquées par le mastodonte de la réservation d’hébergements en ligne, confirment plutôt que révèlent, l’individuation des comportements en général tels que nous les avons vu évoluer depuis plusieurs années.



Et tels que les ont vu évoluer de nombreux sociologues dont : Norbert Elias dès le début du vingtième siècle, puis plus tard Jean Claude Kaufmann dans « Ego » ou Régis Debray dans ses pamphlets sur « Le tout à l’ego » ou encore Gilles Lipovetsky dans son traité sur le narcissisme contemporain : « L’ère du vide ».



Oui ! En réaction aux époques où le collectif l’emportait sur l’individuel, la majorité d’entre nous tente d’éviter de se soumettre à des pratiques et des rythmes communs.



D’où la demande de plus en plus flagrante dans le domaine du tourisme, de « voyages sur mesure », « à la carte », « personnalisés ».



Outre le mouvement sociétal général qui mène du « nous » au « je », il convient de noter comme autre cause de ce phénomène, l’essor des exigences de confort et de fonctionnalité et surtout celles d’originalité.



On veut pouvoir évoluer à son rythme, dans des territoires et destinations éloignés des circuits habituels, à la fois pour éviter les zones de sur fréquentation mais également pour affirmer son statut social.



Le bon « touriste » tel qu’il s’imagine est celui qui se distingue dans le choix de ses hébergements, de ses activités, de ses visites culturelles… parce qu’il croit détenir la connaissance qui lui permet d’éviter la grégarité.