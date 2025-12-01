TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Tahiti Et Ses Îles : les grands rendez-vous 2026 pour dynamiser vos ventes

Événements phares, actions B2B et outils pros : ce que la destination réserve aux professionnels du tourisme


Avec un calendrier 2026 particulièrement riche, Tahiti Et Ses Îles confirme son positionnement comme destination culturelle, sportive et expérientielle. Entre événements emblématiques ouverts au grand public, actions professionnelles dédiées au marché français et montée en puissance du Programme Spécialiste de Tahiti, la Polynésie française offre de nouvelles opportunités commerciales pour les tour-opérateurs et agents de voyages. Tour d’horizon des temps forts à ne pas manquer cette année.


Rédigé par Tahiti Tourisme le Vendredi 5 Décembre 2025

Des événements culturels majeurs qui valorisent la destination

Tahiti Et Ses Îles est une destination vibrante, portée toute l’année par des événements culturels, sportifs et traditionnels qui renforcent son identité et son attractivité.

Le plus emblématique d’entre eux reste le Heiva i Tahiti, organisé chaque mois de juillet : une célébration monumentale du ‘ori tahiti, du chant et de la culture polynésienne. Véritable pilier du patrimoine local, le Heiva attire chaque année un public international en quête d’authenticité.

Autre moment fort : la Hawaiki Nui Va‘a, course de pirogue légendaire reliant Huahine, Raiatea, Tahaa et Bora Bora. Elle met en lumière l’esprit de dépassement, la solidarité et les traditions sportives du fenua. Les festivaliers peuvent également assister au FIFO, aux compétitions de surf ou encore aux grandes manifestations de Te Fare Tauhiti Nui, qui rythment la vie culturelle polynésienne.

Ces temps forts représentent une formidable opportunité pour les voyageurs de vivre la culture polynésienne de l’intérieur, mais également pour les professionnels du tourisme de concevoir des séjours thématiques différenciants. Grâce à leur récurrence et leur ancrage dans la société polynésienne, ces événements constituent des repères clés pour structurer les offres et anticiper la demande.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

Les événements B2B : renforcer le lien avec le marché français



En parallèle des festivités destinées au grand public, Tahiti Tourisme multiplie les actions dédiées aux professionnels du tourisme afin de renforcer leur expertise et leur engagement envers la destination.

Parmi ces rendez-vous incontournables, le Rendez-vous Tahiti Et Ses Îles, organisé tous les deux ans à Paris, demeure le temps fort majeur. Ce prochain workshop qui se déroulera le mardi 10 mars 2026, réunit les tour-opérateurs français et de nombreux partenaires polynésiens tels que les compagnies aériennes, les réceptifs, les hôteliers, la petite hôtellerie familiale et les croisiéristes pour une journée d’échanges, de rendez-vous et de networking. C’est l’occasion pour les pros de découvrir les nouveautés, d’approfondir leur connaissance “produit” et de consolider leurs partenariats commerciaux.

À ces rencontres s’ajoutent les roadshows organisés en région en partenariat avec les tour-opérateurs, les webinaires thématiques avec les interventions de nos partenaires polynésiens quelquefois en direct depuis Tahiti Et Ses Îles, les sessions de formation et les voyages de familiarisation à Tahiti Et Ses Îles. Autant de dispositifs destinés à accompagner les agents de voyages, les aider à mieux vendre la destination et répondre aux attentes d’une clientèle en quête d’expériences authentiques.

En multipliant ces actions B2B, Tahiti Tourisme confirme sa volonté de soutenir les réseaux de vente et de maintenir un lien direct, fluide et constant avec les professionnels du marché français.

Rejoignez le programme Spécialiste de Tahiti Et Ses Îles

Dans cette dynamique d’accompagnement et de montée en expertise des réseaux de vente, Tahiti Tourisme invite également les professionnels à renforcer leurs connaissances grâce à son Programme Spécialiste de Tahiti.

En obtenant cette certification, les professionnels accèdent à :

● des contenus exclusifs,
● les actualités culturelles et événementielles en avant-première,
● des invitations prioritaires aux événements B2B,
● des outils marketing dédiés,
● et un renforcement de leur visibilité auprès des tour-opérateurs et du grand public via notre site www.TahitiTourisme.fr

Un moyen simple et efficace de cultiver son expertise sur la Polynésie française et d’offrir à sa clientèle des conseils personnalisés et inspirants.

Inscrivez-vous au Programme Spécialiste de Tahiti en cliquant ICI

À propos de Tahiti Tourisme, nous répondons à vos questions

Tahiti Et Ses Îles : les grands rendez-vous 2026 pour dynamiser vos ventes
Tahiti Tourisme est l’organisme de promotion touristique ou Destination Marketing Organisation (DMO) de la Polynésie française, plus connue sous le nom de Tahiti Et Ses Îles.

Tahiti Tourisme gère le marketing, la publicité, les relations publiques, la promotion, les événements et les programmes de commercialisation de la destination. Ayant pour mission première de faire venir des touristes à Tahiti Et Ses Îles, ce groupement d’intérêt économique est composé d’une équipe locale et de 9 représentants répartis dans le monde entier œuvrant sur 20 marchés internationaux.

Tahiti Tourisme assure également le bureau d’accueil et d’informations des visiteurs, ainsi que l’organisation d’évènements afin de favoriser le tourisme intérieur.  

Pour en savoir plus sur notre destination, visitez notre site www.TahitiTourisme.fr

Vous souhaitez nous contacter ?
Tahiti Tourisme
Email : trade@tahititourisme.fr
Téléphone : 01 53 43 53 95

