Tahiti Et Ses Îles : les grands rendez-vous 2026 pour dynamiser vos ventes





En parallèle des festivités destinées au grand public, Tahiti Tourisme multiplie les actions dédiées aux professionnels du tourisme afin de renforcer leur expertise et leur engagement envers la destination.



Parmi ces rendez-vous incontournables, le Rendez-vous Tahiti Et Ses Îles, organisé tous les deux ans à Paris, demeure le temps fort majeur. Ce prochain workshop qui se déroulera le mardi 10 mars 2026, réunit les tour-opérateurs français et de nombreux partenaires polynésiens tels que les compagnies aériennes, les réceptifs, les hôteliers, la petite hôtellerie familiale et les croisiéristes pour une journée d’échanges, de rendez-vous et de networking. C’est l’occasion pour les pros de découvrir les nouveautés, d’approfondir leur connaissance “produit” et de consolider leurs partenariats commerciaux.



À ces rencontres s’ajoutent les roadshows organisés en région en partenariat avec les tour-opérateurs, les webinaires thématiques avec les interventions de nos partenaires polynésiens quelquefois en direct depuis Tahiti Et Ses Îles, les sessions de formation et les voyages de familiarisation à Tahiti Et Ses Îles . Autant de dispositifs destinés à accompagner les agents de voyages, les aider à mieux vendre la destination et répondre aux attentes d’une clientèle en quête d’expériences authentiques.



En multipliant ces actions B2B, Tahiti Tourisme confirme sa volonté de soutenir les réseaux de vente et de maintenir un lien direct, fluide et constant avec les professionnels du marché français.

