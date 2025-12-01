Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau

L’objectif du gouvernement qatari étant d'attirer 6 millions de visiteurs internationaux par an d'ici 2030, celui-ci a fait du tourisme une priorité pour le développement et la diversification de l’économie du pays. Pour s’aligner avec cet objectif, Visit Qatar entend bien renforcer sa position sur le marché français et le « Qatar Specialist Program » fait partie intégrante de sa stratégie pour atteindre les professionnels du tourisme et du MICE français. Grâce à cette plateforme e-learning, les agents peuvent se former à leur rythme, obtenir une certification officielle et disposer des outils nécessaires pour conseiller efficacement leurs clients. Le Programme de Spécialistes du Qatar est une plateforme de formation complète conçue pour offrir aux professionnels du tourisme une montée en compétence structurée et stimulante. S’appuyant sur les technologies les plus récentes en matière d’apprentissage numérique et sur des mécanismes faits pour rendre l’expérience immersive et ludique, il propose un parcours interactif qui facilite l’acquisition de connaissances tout en rendant l’expérience plus engageante. Les modules permettent d’explorer en profondeur les multiples facettes de la destination : culture, nature, événements, gastronomie, hébergements, loisirs tout comme des offres adaptées au MICE. Visit Qatar a développé une grande variété de contenus, incluant vidéos, focus thématiques, quiz et fiches pratiques. La formation est disponible en ligne à la convenance de chacun. La plateforme rend les modules accessibles sur tous supports (PC, ordinateur professionnel, tablette, téléphone mobile…) à tout moment et depuis n’importe quel endroit. La progression des cours est sauvegardée automatiquement et donne la possibilité de quitter et reprendre la formation ultérieurement.