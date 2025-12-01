TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau


Mélangeant authenticité, modernité et hospitalité, le Qatar attire de plus en plus de voyageurs curieux et désireux de découvrir toujours plus de facettes du Moyen-Orient. Visit Qatar a développé un programme de formation pour les professionnels du tourisme sous forme d’e-learning. Pour obtenir votre certification et tenter de remporter une carte cadeau Amazon de 30 euros, il vous suffit de cliquer sur ce lien pour accéder à la formation. Une fois le certificat “Programme de Spécialistes du Qatar” obtenu, à savoir lorsque vous aurez validé tous les modules du programme de formation, il vous suffira de l’envoyer par mail à
france-sales1@visitqatar.qa pour tenter de remporter la carte cadeau.


Rédigé par Visit Qatar le Lundi 1 Décembre 2025

Une formation rendant compte de la diversité et des atouts de la destination

Le désert de la Mer Intérieure de Khawr al Udayd © Visit Qatar
Le désert de la Mer Intérieure de Khawr al Udayd © Visit Qatar
Assurever
Face à l’intérêt grandissant pour sa destination et pour la faire découvrir, Visit Qatar souhaite s’appuyer davantage sur son Programme de Spécialistes du Qatar, une plateforme e-learning destinée à accompagner les professionnels du tourisme dans la découverte et la vente de la destination. L’office du tourisme du Qatar offrira aux 250 premiers certifiés des cartes cadeau Amazon d’une valeur de 30 €. Il suffira de compléter à 100 % le cours intitulé “Programme de Spécialistes du Qatar” et d’envoyer par email (cf. bloc contact) le certificat téléchargé, tout cela avant le 31 décembre 2025.

Souvent associé à sa capitale Doha ou aux grands événements sportifs qu’elle accueille, ce pays surprendra les plus curieux par la richesse de son patrimoine et son écosystème. Le Qatar parvient à mêler une forte modernité architecturale comme le Musée National en forme de rose des sables et l’impressionnante Skyline de Doha à l’authenticité de sa culture avec le Souq Waqif ainsi qu’à une vaste variété de panoramas. Du désert de Khawr Al Udayd, l’unique endroit du Golfe où sable et eau se rencontrent, aux mangroves d’Al Thakira, la perle du Moyen-Orient intrigue par la diversité de sa nature. Grâce à sa position stratégique au cœur des grandes routes internationales et à l’excellente connectivité offerte par Qatar Airways, le pays s’impose comme un véritable carrefour mondial. Il constitue ainsi une destination idéale pour un stopover ou un court séjour, tout en restant accessible et parfaitement adaptée à tous types de voyageurs.

Un programme aligné avec les objectifs du Qatar

L’objectif du gouvernement qatari étant d'attirer 6 millions de visiteurs internationaux par an d'ici 2030, celui-ci a fait du tourisme une priorité pour le développement et la diversification de l’économie du pays. Pour s’aligner avec cet objectif, Visit Qatar entend bien renforcer sa position sur le marché français et le « Qatar Specialist Program » fait partie intégrante de sa stratégie pour atteindre les professionnels du tourisme et du MICE français. Grâce à cette plateforme e-learning, les agents peuvent se former à leur rythme, obtenir une certification officielle et disposer des outils nécessaires pour conseiller efficacement leurs clients. Le Programme de Spécialistes du Qatar est une plateforme de formation complète conçue pour offrir aux professionnels du tourisme une montée en compétence structurée et stimulante. S’appuyant sur les technologies les plus récentes en matière d’apprentissage numérique et sur des mécanismes faits pour rendre l’expérience immersive et ludique, il propose un parcours interactif qui facilite l’acquisition de connaissances tout en rendant l’expérience plus engageante. Les modules permettent d’explorer en profondeur les multiples facettes de la destination : culture, nature, événements, gastronomie, hébergements, loisirs tout comme des offres adaptées au MICE. Visit Qatar a développé une grande variété de contenus, incluant vidéos, focus thématiques, quiz et fiches pratiques. La formation est disponible en ligne à la convenance de chacun. La plateforme rend les modules accessibles sur tous supports (PC, ordinateur professionnel, tablette, téléphone mobile…) à tout moment et depuis n’importe quel endroit. La progression des cours est sauvegardée automatiquement et donne la possibilité de quitter et reprendre la formation ultérieurement.

Un programme enrichissant et récompensant

© Visit Qatar
© Visit Qatar
Visit Qatar propose aux agents qui compléteront le Programme de Spécialistes divers prix : une carte cadeau, l’opportunité d’assister à une rencontre du Paris Saint-Germain et/ou d’intégrer un Eductour pour pouvoir découvrir physiquement la destination et y vivre une expérience mémorable. La plateforme met également à disposition un ensemble de ressources téléchargeables pensées pour simplifier le travail quotidien, qu’il s’agisse d’inspirer un client, d’enrichir une proposition ou de consolider un argumentaire. Grâce à cet écosystème d’outils, le programme se positionne comme un véritable support opérationnel destiné à renforcer l’expertise des professionnels du tourisme. Devenir spécialiste de la destination du Qatar conférera automatiquement un statut de certifié attestant pleinement de l’expertise de l’agent(e) et permettra à celui-ci/celle-ci de se démarquer en proposant des voyages allant au-delà des attentes.

La Perle du Golfe compte bien affirmer sa position de carrefour du monde et accompagner à travers son e-learning ses partenaires français en leur donnant les ressources nécessaires pour valoriser pleinement la richesse et la diversité que le Qatar a à offrir.

A propos de Visit Qatar

Visit Qatar est la branche principale de Qatar Tourism. Sa mission est de promouvoir et de développer le tourisme au Qatar en valorisant sa riche culture, en développant des attractions passionnantes, en enrichissant le calendrier d’événements du pays, ainsi qu’en diversifiant les expériences et offres premium. Visit Qatar repose sur l’excellence du service, dynamise l’ensemble de la chaîne de valeur touristique et stimule la demande de voyageurs, tant locaux qu’internationaux.

Le Qatar souhaite par ailleurs accueillir un maximum de voyageurs français. Grâce à son réseau de bureaux internationaux établis sur des marchés prioritaires, à ses plateformes numériques de pointe et à ses campagnes marketing, Visit Qatar renforce la présence du Qatar à l’échelle mondiale et contribue à l’essor de son secteur touristique.

Nous contacter

Email : france-sales1@visitqatar.qa
Tel. : +33 1 53 43 33 96

