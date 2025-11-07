Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

En introduisant la mesure carbone à un moment clé - celui de la réservation - Appart’City espère rendre l’impact des déplacements plus tangible pour ses clients, et encourager des choix plus durables.



L’outil ne se veut ni culpabilisant, ni contraignant, mais plutôt informateur, dans la continuité des efforts de sensibilisation menés par l’ensemble de la filière touristique.