Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation - Depositphotos.com, @visuals6x
Alors que le tourisme représente 11% des émissions de gaz à effet de serre en France, dont près de 70 % liés aux déplacements, la pression s’accentue sur les acteurs du secteur pour proposer des outils permettant de voyager de manière plus consciente.
Dans ce contexte, Appart’City franchit une étape inédite : la chaîne devient le premier acteur du marché à intégrer un calculateur d’empreinte carbone directement au moment de la réservation.
Développée avec le soutien de l’ADEME, cette nouvelle fonction permet aux voyageurs d’estimer l’impact carbone de leur trajet selon le mode de transport choisi (train, avion, voiture, bus, etc.).
Une manière de rendre visible une part importante du bilan carbone des vacances, souvent ignorée alors qu’elle représente l'essentiel des émissions liées au voyage.
Dans ce contexte, Appart’City franchit une étape inédite : la chaîne devient le premier acteur du marché à intégrer un calculateur d’empreinte carbone directement au moment de la réservation.
Développée avec le soutien de l’ADEME, cette nouvelle fonction permet aux voyageurs d’estimer l’impact carbone de leur trajet selon le mode de transport choisi (train, avion, voiture, bus, etc.).
Une manière de rendre visible une part importante du bilan carbone des vacances, souvent ignorée alors qu’elle représente l'essentiel des émissions liées au voyage.
Appart’City : une démarche globale déjà engagée
Autres articles
Selon une étude récente, 86% des Français affirment que l’impact environnemental est désormais un critère déterminant dans leurs choix touristiques.
En intégrant ce calcul au parcours client, Appart’City répond donc à une demande croissante de transparence, tout en s'inscrivant dans une dynamique pédagogique : faire du calcul carbone un réflexe, simple et ludique, avant même de partir.
L’initiative s’intègre dans une trajectoire environnementale de long terme. Ces dernières années, la chaîne a enclenché plusieurs chantiers, comme l'optimisation énergétique du parc hôtelier, avec un suivi mensuel des consommations, un plan de sobriété et un objectif de -15 % d’ici 2026.
Mais aussi la réduction des consommations d’eau, accompagnée d’un plan de sobriété hydrique et d’un objectif de -10 % en 2026.
Ou encore l'amélioration du tri et la valorisation des déchets : 100% des établissements disposent d’une solution de tri en appartement, et 90% valorisent les biodéchets.
Enfin, 100% des appart-hôtels sont labellisés Clef Verte, un gage d’engagement environnemental reconnu, tandis que la publication de ses bilans carbone et d’un plan de réduction conforme à la trajectoire de l’accord de Paris, sont disponibles sur le site de l’ADEME.
En intégrant ce calcul au parcours client, Appart’City répond donc à une demande croissante de transparence, tout en s'inscrivant dans une dynamique pédagogique : faire du calcul carbone un réflexe, simple et ludique, avant même de partir.
L’initiative s’intègre dans une trajectoire environnementale de long terme. Ces dernières années, la chaîne a enclenché plusieurs chantiers, comme l'optimisation énergétique du parc hôtelier, avec un suivi mensuel des consommations, un plan de sobriété et un objectif de -15 % d’ici 2026.
Mais aussi la réduction des consommations d’eau, accompagnée d’un plan de sobriété hydrique et d’un objectif de -10 % en 2026.
Ou encore l'amélioration du tri et la valorisation des déchets : 100% des établissements disposent d’une solution de tri en appartement, et 90% valorisent les biodéchets.
Enfin, 100% des appart-hôtels sont labellisés Clef Verte, un gage d’engagement environnemental reconnu, tandis que la publication de ses bilans carbone et d’un plan de réduction conforme à la trajectoire de l’accord de Paris, sont disponibles sur le site de l’ADEME.
Vers un tourisme plus éclairé
En introduisant la mesure carbone à un moment clé - celui de la réservation - Appart’City espère rendre l’impact des déplacements plus tangible pour ses clients, et encourager des choix plus durables.
L’outil ne se veut ni culpabilisant, ni contraignant, mais plutôt informateur, dans la continuité des efforts de sensibilisation menés par l’ensemble de la filière touristique.
L’outil ne se veut ni culpabilisant, ni contraignant, mais plutôt informateur, dans la continuité des efforts de sensibilisation menés par l’ensemble de la filière touristique.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille