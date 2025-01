2 428 établissements décrochent le label Clef Verte en 2025

En 2025, les régions Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes occupent les trois premières places du classement Clef Verte. L’Île-de-France se distingue avec 438 établissements labellisés, soit une augmentation de 82 % par rapport à 2024.



La région PACA suit avec 342 lauréats, tandis qu’Auvergne-Rhône-Alpes en compte 341, enregistrant une croissance de 50 %. Au total, 2 428 structures — hôtels, campings, résidences de tourisme, gîtes et restaurants — participent à l’effort collectif pour un tourisme plus respectueux de l’environnement.