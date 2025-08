Lisez "Kali et moi", une nouvelle envoûtante sur l'Inde

Kali. Déesse guerrière. Déesse de la maternité, de la sexualité et de la violence. Déesse vengeresse et tueuse d’hommes.C’est ainsi qu’elle est représentée dans les temples : le pied écrasant triomphalement le cadavre d’un homme, tenant d’une main une tête saignant encore d’avoir été séparée de son corps et de l’autre, son sabre non moins sanguinolent, ses trois yeux fixant quiconque passerait devant son image et la langue tirée en une expression jubilatoire.Nul n’échappe au regard de Kali, ses trois yeux gravés, collés, esquissés ou imaginés sur tous les murs de Calcutta. Nul n’échappe à sa langue tantôt écarlate tantôt dorée, prête à tout instant à vous injecter son venin haineux. Kali, l’avatar sans nul doute le plus terrifiant de Parvati, seule essence féminine du Panthéon hindou.J’avais fui la France pour la première destination venue. N’importe où pourvu que ce soit loin, très loin.Fui une histoire d’amour qui me broyait, une sœur qui me gangrénait, une mère qui m’enchainait. Il était temps que je sorte des carcans que je m’étais créés, que je m’évade de leurs rancœurs et respire enfin les effluves émanant de cieux moins viciés.Il a fallu que j’atterrisse à Calcutta. Que voulez-vous, on n’écrit pas soi-même son voyage initiatique.J’ai voulu fuir Kali de la même manière que j’avais fui tous les autres, m’évader de mes propres rancœurs et laisser mon cœur s’imprégner du doux parfum de la première amourette venue.Je ne savais pas alors que nul n’échappe au regard de Kali ni au venin qu’elle vous destine. Kali n’a même pas eu à me poursuivre. Kali m’a cadenassée. Puis Kali m’a dévorée.Mais revenons au début de cette histoire.Je m’étais fait embaucher comme professeure de français à l’Alliance Française du Bengal, située dans les quartiers centraux de Calcutta, ou Kolkata comme disent les Indiens : j’apprendrai vite que toutes les villes ont au moins deux noms dans ce pays. À dire vrai, le travail n’était qu’un prétexte pour avoir un toit sur ma tête, même à l’autre bout du monde.Ce simple mot, « Bengal », me remuait les entrailles et éveillait en moi des visions des plus épicées. « Bengal », je m’émerveillais de ces consonances si familières et pourtant pleines d’inconnu – Ben-gal – je m’amusais à le répéter – Ben – jusqu’à ce que les sons se défassent de leur sens – gal – et que l’inconnu prenne le pas sur la familiarité. Le rêve pouvait enfin commencer.Ma nouvelle vie avait commencé depuis un mois. Nous étions en février, sous une chaleur agréable que les Indiens qualifiaient de sèche mais que je trouvais déjà humide.J’habitais en colocation avec trois autres Françaises dont mon amie Bertille – notre entourage avait tendance à nous considérer comme une seule et même entité, elle et moi, tant nous étions proches à l’époque...