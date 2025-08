Etats-Unis : il était une fois l’Amérique

bon sauvage

Rio Bravo

La Rivière sans retour

Le train sifflera trois fois

Elle est très courte l’histoire de l’Amérique. Découverte en fin de quinzième siècle, elle a choisi de bâillonner ses populations autochtones et d’en faire plus tard des vedettes de cinéma, incarnant non pas le mythe du «» mais celui du « sauvage », barbare, inculte, enclin à la violence.Opaque et brutal, ce passé illustré par quelques figures héroïques comme Jeronimo, Sitting Bull et autre chef Indien orné de plumes, tirant adroitement à l’arc puis fumant le calumet de la paix, est aussi celui de la conquête de l’Ouest, des cowboys, du Far West et de la ruée vers l’or. Une ruée illustrée à merveille par le cinéma hollywoodien, depuis John Wayne et Robert Mitchum, depuis «» à «» ou «». Des chefs d’œuvres devenus des classiques.Quant à la bande dessinée et autres «» dont les Américains raffolaient, elle a également contribué à faire connaître au grand public les aventures de héros en chair et en os comme Buffalo Bill, l’illustre chasseur et celles de Lucky Luke et des frères Dalton qui comptent des millions de lecteurs. Tandis que « Tintin en Amérique » reste une valeur sûre.Plus tard, la bannière étoilée s’est faite la championne des grandes guerres qui ont déchiré le monde et a déversé sur l’humanité, des flots d’images recensant sa puissance militaire et technologique, tandis qu’un président héroïque comme Franklin Roosevelt et un général comme D. Eisenhower se transformaient en icônes de la paix.Une paix maintenue coûte que coûte malgré une «» opposant communisme et capitalisme. Les présidences suivantes notamment celle de JF Kennedy et Barack Obama ou Georges Bush ont marqué ensuite la géopolitique internationale, positivement et négativement. Tandis que celles de Donald Trump n’en finissent pas de déstabiliser le destin de la planète, tant sur un plan philosophique, qu’économique, qu’écologique, laissant pantois ce grand patriote que fut l’Oncle Sam, toujours cher au cœur des Américains.