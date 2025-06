Effet Trump Etats-Unis : des avions pleins, mais les résas des TO vides ?

Sur l’été à venir, d’après les réservations enregistrées informatiquement au 30 avril, l’Amérique du Nord est la seule zone en baisse (-13 %), tandis que les autres destinations progressent, parfois fortement, comme l’Europe de l’Est et le Pacifique.



" L'été du Seto dure 6 mois de mai à octobre, " rappelle Patrice Caradec.



En termes de départs, août est également le seul mois en recul, alors que septembre (+2 %) et octobre (+5 %) continuent de progresser.



Parmi les destinations de proximité, la Grèce reste en tête sur la période estivale (–1 %), suivie de la Tunisie (+13 %), des Baléares espagnoles (+2 %), et du Maroc (+12 %).



L’Italie réalise une performance intéressante (7ᵉ place, +11 %) malgré des produits " vendus chers et des paniers moyens relativement élevés. "



Ces chiffres contrastent fortement avec les discussions et les inquiétudes exprimées par certains acteurs. Depuis mai, de nombreux tour-opérateurs accusent un net recul des réservations, certaines à l’arrêt complet.



Et certains s’interrogent : le last minute ne va-t-il pas se transformer en last seconde , puisque juin touche à sa fin sans reprise visible ?



" Dans ce climat ambiant, le comportement actuel du consommateur est de se réfugier dans l'absence de décision, le gagnant est le non-marchant, la destination France ne récupère pas nos clients.



Si nous avions fait le forum du SETO en avril, nous aurions été optimistes, restons prudents, tout n'est pas foutu en France et à l'étranger, " a décrypté René-Marc Chikli.



Sur le long-courrier, l’île Maurice arrive en tête (+9 %), devant les États-Unis (–14 %) et l’Indonésie (–9 %).



Le Japon connaît un exercice plus délicat, après avoir enregistré un boom spectaculaire depuis la fin de la crise sanitaire, en raison de l’évolution du yen et aussi de l’Exposition universelle.



Autre pays en difficulté : les États-Unis.