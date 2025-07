Voyages d’affaires : comment les collaborateurs dépensent-ils l’argent de leur entreprise ?

Il est essentiel de clarifier ce qui est couvert par la politique voyage et ce qui ne l’est pas

L’étude révèle qu’en réponse aux restrictions budgétaires,. Ce phénomène est particulièrement visible chez les plus jeunes : 93 % des membres de la génération Z et 88 % des millenials ont recours à cette pratique, contre 74 % des membres de la génération X et 62 % des baby-boomers.Les dépenses personnelles visent principalement à, avec 25 % des répondants déclarant payer pour une meilleure chambre. De plus, 26 % choisissent de financer une nuit supplémentaire pour éviter un enchaînement de trajets trop contraignants. Environ 14 % investissent dans des surclassements, tandis que 10 % privilégient des options plus durables.D’autres éléments influencent ces choix : 14 % préfèrent les itinéraires directs via un aéroport de leur choix, et 8 % se tournent vers des compagnies aériennes ou hôtels correspondant à leurs préférences personnelles.Dans ce contexte, la clarté des politiques internes reste un enjeu central pour les entreprises. «», rappelle, Head of SAP Concur France . L’étude met en évidence un besoin accru d’accompagnement et de cadrage dans un environnement budgétaire plus contraint, tout en prenant en compte les attentes d’une population professionnelle en évolution.