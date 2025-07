Saudia adopte le système de commandes d’Amadeus

vue consolidée et en temps réel de tous les services

des offres plus flexibles, des prix sur mesure et un service entièrement numérique

redéfinir l’expérience client et l’agilité opérationnelle

Saudia s'est engagée à offrir à ses clients une expérience de la plus haute qualité, et l'innovation technologique est cruciale pour atteindre cet objectif. Le passage au système de commandes uniques nous permet de mieux comprendre nos clients, ce qu'ils ont acheté chez nous et chez nos partenaires tout au long de leur voyage. Les commandes sont la base d'une expérience plus connectée

Saudia est l'une des compagnies aériennes à la pointe de l'industrie grâce à son ambitieux programme de transformation. Le passage à Orders avec relais intelligents est une étape importante qui définit les bases d’une multitude de nouvelles fonctionnalités centrées sur le voyageur. Nous sommes ravis d’accompagner Saudia dans ses efforts d'innovation continue dans le domaine de la gestion des ventes

Avec l’adoption du système de commandes,. Cette transition remplace les dossiers de réservation traditionnels (PNR) et les billets électroniques par des « commandes », c’est-à-dire un enregistrement unique et dynamique des services achetés. Cette évolution permet une «», facilitant une prise en charge plus fluide à chaque étape du parcours voyageur, de la réservation au service après-vente.Saudia utilise les relais intelligents développés parpour convertir les enregistrements du système Altéa Passenger Service System (PSS) en. Grâce à ces relais, la compagnie peut gérer les commandes tout en maintenant la compatibilité avec les infrastructures existantes. Ce processus permet à Saudia de proposer «».Ce passage à une gestion orientée données marque une étape importante dans l’ambition de Saudia de «». En s’appuyant sur les fonctionnalités du système Nevio, la compagnie optimise la personnalisation des services, tout en assurant la continuité des opérations avec son infrastructure traditionnelle., déclare : «»., ajoute : «. »