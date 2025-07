Relations TO, et compagnies aériennes : participez au sondage CDMV, HelpDesk, IFTM !

"Après avoir traité les conditions salariales et l'attractivité des métiers il y a deux ans, les tendances de ventes l'an dernier, nous avons souhaité mettre l'accent sur les relations avec les tour-opérateurs et les compagnies aériennes.



Nous abordons aussi le sujet du commerce illégal et de la campagne Stop Arnaque Voyage lancée par les Entreprises du Voyage. Cette enquête nous servira à faire le point afin de continuer à mieux travailler main dans la main avec les TO et transporteurs et à consolider nos relations"