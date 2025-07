Travel Agent Cup Junior 2025 : les finalistes sont...

- Orane ARNAUD, ISTHIA Toulouse, proposera un séjour ressourçant et sportif àquatre amis sur l'île de Ré- Lucie BOUHIER, Institut Saint-Pierre Brunoy, mènera ses clients à la découverte duterroir viticole et patrimonial des Charentes.- Eva CHARIAU, IMS Nantes, imaginera un séjour contemplatif pour 4 personnesentre océan et sommets dans le Pays basque.- Karen DUISIT, Lycée d'hôtellerie et de tourisme de Guyancourt, invitera deux amiesà vivre une parenthèse bien-être à la Roche-Posay.- Cloé TRIAUD, IMS Nantes, embarquera une famille pour un séjour immersif dans leMarais poitevin, au départ de Niort.