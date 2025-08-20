TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Les Français prolongent l’été jusqu’en septembre

Le baromètre d'EasyVoyage


Malgré un budget en baisse de 10 % par rapport à 2024, les Français n’ont pas renoncé à leurs vacances. Selon le baromètre estival 2025 d’EasyVoyage, ils misent sur la France, les séjours conviviaux et les trajets en voiture.


Rédigé par le Jeudi 21 Août 2025

Les Français n’ont pas renoncé à leurs vacances - Depositphotos @ serezniy
Cet été, les Français ont choisi des vacances « plus sobres, mais pas moins belles ».

Selon le baromètre 2025 d’EasyVoyage, le budget moyen est en recul de 10 % par rapport à l’an dernier, mais la soif d’évasion reste intacte.

Avec 34 % des départs, août reste le mois privilégié des Français. Mais une seconde vague se profile : 27 % d’entre eux prévoient de partir en septembre, attirés par des tarifs plus abordables, des températures encore douces et des destinations rurales ou montagnardes moins fréquentées.

Un signal fort pour les professionnels du tourisme, qui peuvent désormais compter sur une arrière-saison plus dynamique.

L’Hexagone plébiscité

La France regagne du terrain avec 58 % des séjours (+8 points).

Cette progression illustre un retour en grâce des destinations locales, motivé autant par l’économie que par des choix pratiques et affectifs.

Les régions PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Bretagne et Auvergne-Rhône-Alpes restent en tête, mais la campagne et la montagne affichent une progression de 4 points cumulés, au détriment du littoral (-4 points).

Les hébergements sobres et conviviaux séduisent de plus en plus :
18 % des vacanciers optent pour le camping (+4 points), attirés par son coût modéré, sa proximité avec la nature et sa liberté.
20 % privilégient un séjour chez des proches (+4 points), alliant économies, chaleur humaine et lien social.

La voiture en pole position

Côté transport, la voiture reste le mode préféré pour voyager en France (+6 points), tandis que l’avion recule de 8 points, traduisant à la fois un arbitrage économique et une sensibilité écologique accrue.

Pour Hervé Lemoine, Directeur Général d’EasyVoyage, cette évolution traduit une mutation profonde, "La baisse des budgets ne se traduit pas par un renoncement, mais par une vraie stratégie d’optimisation. Les Français restent attachés à leurs vacances d’été et cherchent à en faire plus avec moins. "


