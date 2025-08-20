Les Français prolongent l’été jusqu’en septembre

Côté transport, la voiture reste le mode préféré pour voyager en France (+6 points), tandis que l’avion recule de 8 points, traduisant à la fois un arbitrage économique et une sensibilité écologique accrue.



Pour Hervé Lemoine, Directeur Général d’EasyVoyage, cette évolution traduit une mutation profonde, " La baisse des budgets ne se traduit pas par un renoncement, mais par une vraie stratégie d’optimisation. Les Français restent attachés à leurs vacances d’été et cherchent à en faire plus avec moins. "