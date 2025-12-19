Nos bureaux sont fermés du 20/12 au 04/01. Retour de la newsletter quotidienne le 05/01/2026. Passez de bonnes fêtes !
TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Croisières : toutes les clés pour convaincre les clients !

Les chroniques de Frédéric Jansen


Croisières polaires, voyages d’exception et conseil en amont : Frédéric Jansen décrypte les produits à forte valeur ajoutée qui permettent aux agents de voyages de se positionner en véritables prescripteurs d’expériences.


Vendredi 2 Janvier 2026

Croisières polaires : les clés pour bien vendre

Comme nous l'explique Frédéric Jansen, dans ses chroniques, les croisières polaires constituent une réponse alternative pour une clientèle haut de gamme en quête d’expériences exclusives.

L’Arctique, plus accessible (8 jours), est idéal pour une première approche, tandis que l’Antarctique offre une immersion plus radicale, à privilégier en choix unique.

Le respect du format expédition (navires <200 passagers) est un critère de vente essentiel. Contrairement aux idées reçues, les activités sont accessibles, incluses et non physiques. Le froid est modéré en été polaire et le passage du Drake anticipé. Le prix élevé est compensé par un fort taux de satisfaction et un effet « wow » garanti.

Ces voyages sont particulièrement adaptés aux clients qui ont « déjà tout vu ».

Pour aller plus loin : Croisières polaires : Arctique ou Antarctique, que choisir ?

Les 5 croisières à faire dans sa vie : arguments de vente

Frédéric Jansen identifie cinq croisières à forte valeur émotionnelle, idéales pour déclencher l’achat auprès d’une clientèle premium.

La transatlantique séduit par son excellent rapport qualité-prix et son rythme apaisé. L’Arctique et l’Antarctique répondent à une demande croissante d’expériences rares et immersives, à forte valeur ajoutée.

La Polynésie française s’impose comme un produit long-courrier emblématique, optimisé en croisière. Les Caraïbes en petits navires ou catamarans offrent une alternative différenciante aux paquebots classiques.

Ces produits permettent aux agents de se positionner en prescripteurs d’expériences, au-delà du simple prix !

Pour aller plus loin : Les 5 croisières à faire une fois dans sa vie

Que conseiller à vos clients qui souhaitent partir en croisières ?

Frédéric Jansen rappelle que la réussite d’une croisière commence avant l’embarquement.

L’agent doit sécuriser le parcours client en recommandant une arrivée la veille, une bonne gestion des bagages et des documents complets. L’anticipation des excursions et des options à bord permet d’éviter frustrations et dépenses mal maîtrisées.

En croisière d’expédition, le conseil porte surtout sur l’équipement, la superposition des couches et le temps passé à l’extérieur. La pédagogie sur les contraintes locales et culturelles est essentielle.

Ces recommandations renforcent la confiance client et limitent les incidents post-vente. L’agent devient ainsi un véritable chef d’orchestre de l’expérience croisière.

Pour aller plus loin : Agents de voyages : que conseiller à vos clients avant une croisière ?

Croisière : des voyages toute l'année !

Le choix de la période pour une croisière est un levier commercial majeur pour l’agent de voyages.

Janvier permet de capter une clientèle sensible aux tarifs et au calme à bord. La Saint-Valentin est propice aux ventes émotionnelles, du soleil aux expéditions antarctiques. L’été est idéal pour positionner l’Arctique comme première expérience polaire, accessible et dépaysante.

Les fêtes de fin d’année répondent à une demande de rupture et de tranquillité. Les grandes occasions (anniversaires, renouvellements de vœux, voyages multigénérationnels) sont des déclencheurs efficaces.

Maîtriser le calendrier permet à l’agent de transformer un projet flou en décision d’achat

Pour aller plus loin : Quelle est la meilleure période pour partir en croisière ?

Retrouvez toutes les chroniques de Frédéric Jansen sur TourMaG

Croisières : toutes les clés pour convaincre les clients !

Fêtes du monde : en Géorgie, "on célèbre Noël le 7 janvier selon le calendrier orthodoxe"

Au Laos, la Fête des Lumières et le Nouvel An attirent chaque année davantage de voyageurs

Fêtes du monde : le Nouvel An en Mongolie, "un moment très chaleureux malgré les -30°C !"

Voyages à Cuba : clap de fin pour Havanatours

