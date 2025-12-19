Croisières : toutes les clés pour convaincre les clients !



Croisières polaires : les clés pour bien vendre





L’Arctique, plus accessible (8 jours), est idéal pour une première approche, tandis que l’Antarctique offre une immersion plus radicale, à privilégier en choix unique.



Le respect du format expédition (navires <200 passagers) est un critère de vente essentiel. Contrairement aux idées reçues, les activités sont accessibles, incluses et non physiques. Le froid est modéré en été polaire et le passage du Drake anticipé. Le prix élevé est compensé par un fort taux de satisfaction et un effet « wow » garanti.



Ces voyages sont particulièrement adaptés aux clients qui ont « déjà tout vu ».



Les 5 croisières à faire dans sa vie : arguments de vente



Que conseiller à vos clients qui souhaitent partir en croisières ?





L’agent doit sécuriser le parcours client en recommandant une arrivée la veille, une bonne gestion des bagages et des documents complets. L’anticipation des excursions et des options à bord permet d’éviter frustrations et dépenses mal maîtrisées.



En croisière d’expédition, le conseil porte surtout sur l’équipement, la superposition des couches et le temps passé à l’extérieur. La pédagogie sur les contraintes locales et culturelles est essentielle.



Ces recommandations renforcent la confiance client et limitent les incidents post-vente. L’agent devient ainsi un véritable chef d’orchestre de l’expérience croisière.



Croisière : des voyages toute l'année !





Janvier permet de capter une clientèle sensible aux tarifs et au calme à bord. La Saint-Valentin est propice aux ventes émotionnelles, du soleil aux expéditions antarctiques. L’été est idéal pour positionner l’Arctique comme première expérience polaire, accessible et dépaysante.



Les fêtes de fin d’année répondent à une demande de rupture et de tranquillité. Les grandes occasions (anniversaires, renouvellements de vœux, voyages multigénérationnels) sont des déclencheurs efficaces.



Maîtriser le calendrier permet à l’agent de transformer un projet flou en décision d’achat



