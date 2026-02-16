A Matmata, on visitera avec stupéfaction des « maisons » troglodytiques enterrées où des pièces basses forées dans l’argile servent de chambres, de cuisine, de celliers... - DepositPhotos.com, eleaner
Des tentes bédouines blanches ou écrues plantées au milieu du néant. Le ciel bleu intense et immaculé.
Le sable fin où le vent efface les traces du jour. L’embrasement du décor au soleil couchant.
La nuit qui tombe. Le feu de camp au son de l’oud et de la derbouka. L’odeur du thé à la menthe. La voûte céleste comme purifiée. La nuit silencieuse et fraiche.
Voilà à quoi ressemble une étape dans un campement saharien du sud extrême tunisien, à Ksar Ghilane, Tembaine, Guerba, Omk Henda...
L'expérience du bivouac dans le Grand Erg Oriental
Une expérience inoubliable à vivre dans le Grand Erg oriental, vaste désert du Maghreb dont la Tunisie compte 40 000 km². Le bivouac est la récompense ultime d’une journée de randonnée chamelière ou de 4x4.
Celle-ci aura permis de gravir des dunes sculptées par le vent, ondulant à l’infini, de contourner des cuvettes où s’abritent de maigres arbustes ou même d’apercevoir un rare point d’eau fréquenté par une ou deux aigrettes.
Rodés au désert, guides et chameliers sont les maîtres des lieux et participent au dépaysement de la halte. Parfois, le matin au réveil, les dunes offrent le spectacle unique de leur sable doré teinté de légers cristaux de rosée…
Matmata et Tamezret : immersion dans les villages troglodytes
Pourquoi construire au dehors quand on peut habiter des maisons en pleine terre et se protéger ainsi des chaleurs écrasantes ?
Dans ce sud tunisien où les températures dépassent parfois les 40°C en été (mais beaucoup moins l’hiver et au printemps !), les anciennes générations ont trouvé la parade.
Profitant d’un sol en sable argileux, ils l’ont creusé pour aménager, à quelques mètres de profondeur autour d’une cour-puits, des habitations troglodytiques.
A Matmata el Guédima (le vieux Matmata) et à Tamezret, deux villages distants de 12 km, on visitera avec stupéfaction ces « maisons » enterrées où des pièces basses forées dans l’argile servent de chambres, de cuisine, de celliers...
La fraicheur y est remarquable, la luminosité, suffisante, grâce à l’excavation centrale. L’accès s’effectue par un couloir situé en contrebas, rejoignant la cour intérieure.
A Tamezret, l’architecture est plus complexe. Les maisons sont bâties en anneaux sur les flancs d’une colline et disposent d’une cour intérieure qui se prolonge parfois par des pièces troglodytiques. Très rares sont les familles à y vivre encore à plein temps. Mais certaines sont ouvertes au public et même en gîtes !
Traverser le Chott-el-Djerid : le désert de sel et ses mirages
On les appelle les chotts. Ces vastes dépressions stériles couvertes de sel sont typiques du Maghreb.
La plus grande, Chott-el-Djerid, se trouve dans le sud tunisien, entre Douz et Tozeur. 5 000 km² de plaine à la blancheur éclatante, étendue du golfe de Gabès jusqu’à la frontière algérienne.
Quand il pleut - c’est rare -, une fine pellicule d’eau recouvre le chott, une mer intérieure furtive vite évaporée au retour de l’ardent soleil.
Cette terre fascinante et assez irréelle, cernée au loin par des djebels (montagnes), est traversée par deux routes, l’une dans sa partie orientale, l’autre à l’ouest.
C’est en empruntant cette dernière en voiture de location (le 4x4 n’est pas indispensable, la route est goudronnée), entre Kebili et Tozeur, que l’on appréciera les plus beaux paysages de ce désert blanc.
Sur près de 60 km, tout n’est que sel, vent et sable. Lorsqu’il fait chaud, il n’est pas rare de voir danser l’horizon, où apparaissent des lignes sombres verticales… Des mirages.
On peut marcher sur cette « planète » et faire crisser sous ses pieds la croûte de sel. Parfois, des chars à voile glissent sur l’immensité saumâtre…
Guide pratique : organiser votre échappée dans le Sud Tunisien
- Se renseigner : Office national du tourisme tunisien
- Y aller : vols depuis Paris et la province vers Djerba et Tozeur avec Transavia, Tunisair…
- Y aller : vols depuis Paris et la province vers Djerba et Tozeur avec Transavia, Tunisair…