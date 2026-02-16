Pourquoi construire au dehors quand on peut habiter des maisons en pleine terre et se protéger ainsi des chaleurs écrasantes ?



Dans ce sud tunisien où les températures dépassent parfois les 40°C en été (mais beaucoup moins l’hiver et au printemps !), les anciennes générations ont trouvé la parade.



Profitant d’un sol en sable argileux, ils l’ont creusé pour aménager, à quelques mètres de profondeur autour d’une cour-puits, des habitations troglodytiques.



A Matmata el Guédima (le vieux Matmata) et à Tamezret, deux villages distants de 12 km, on visitera avec stupéfaction ces « maisons » enterrées où des pièces basses forées dans l’argile servent de chambres, de cuisine, de celliers...



La fraicheur y est remarquable, la luminosité, suffisante, grâce à l’excavation centrale. L’accès s’effectue par un couloir situé en contrebas, rejoignant la cour intérieure.



A Tamezret, l’architecture est plus complexe. Les maisons sont bâties en anneaux sur les flancs d’une colline et disposent d’une cour intérieure qui se prolonge parfois par des pièces troglodytiques. Très rares sont les familles à y vivre encore à plein temps. Mais certaines sont ouvertes au public et même en gîtes !