Œnotourisme à Reims : les maisons de champagne mettent le turbo sur l'hospitalité de luxe

Depuis, le retard a été largement comblé si bien que l'an dernier, 17 000 visiteurs ont été accueillis chez Lanson.



Non seulement le circuit de visite de Lanson est devenu un véritable parcours initiatique qui emmène, en 1h15, en plein cœur de Reims, le visiteur "de la vigne à la flûte" , mais l'année 2020 a vu arriver une boutique et un "couloir du temps" . Ils ont été suivis en 2023 par la création d'un salon de dégustation de 100 m².



En 2025, s'y est ajouté, précise encore Céline Voide, "un réaménagement des caves et la création d'un petit salon en cave ainsi qu'un travail sur nos millésimes (à partir de 1942) vendus en boutique".



La marche en avant se poursuit puisque 2026 verra l'arrivée d'un salon de dégustation supplémentaire, dédié, lui, à des expériences privées (pour 6 à 8 personnes). Les devis comme les prix sont évidemment sur mesure, mais les demandes adressées à visitevip@champagnelanson.com sont "traitées dans les meilleurs délais" par Marielle, Laurine et Emilie.



Cependant, dans ses locaux de Reims, Lanson dispose seulement d'une petite salle à manger (10 personnes) pour des repas sur mesure, organisés, par exemple, à la demande de conciergeries.



Bien résolue à miser davantage sur l'accueil, Lanson a donc en projet une salle de restaurant. Les travaux débuteront ce printemps. Ils devraient être terminés pour mars 2027.



Dans un premier temps, cette salle sera dédiée à des cocktails déjeunatoires ou dînatoires, en format debout. "Nous ferons appel à des traiteurs" , précise Céline Voide. A terme, poursuit-elle, "il n'est pas exclu que nous agrandissions encore nos espaces et que nous proposions des repas assis".



Une preuve de plus qu'à l'avenir, champagne rimera de plus en plus avec oenotourisme.