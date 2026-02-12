Alerte rouge : La Plagne, Les Arcs et Tignes ferment leurs domaines face au risque d'avalanche maximal

Dans ce contexte, et avec des services de secours qui pourraient être fortement sollicités, la préfète de la Savoie "déconseille vivement la pratique des activités de montagne non sécurisées sur la journée de demain, tels que le ski hors-piste, le ski de randonnée ou les randonnées en raquettes." indique la préfecture.



Elle ajoute "Le risque de voir se produire de grandes avalanches qui mobilisent l’ensemble du manteau neigeux, susceptibles d’atteindre les infrastructures routières et les enjeux bâtis, est caractérisé durant la nuit de mercredi à jeudi et sur toute la journée de jeudi (...) La Haute Tarentaise sera concernée par une vigilance rouge (jeudi 12 février 2026), au regard de l’exposition particulière au risque avalanche de certaines zones d’habitation sur les communes de Tignes, Val d’Isère et de Villaroger. Dans ce contexte, des mesures de mise à l’abri pourront être décidées localement."