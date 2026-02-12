TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Partez en France  
Recherche avancée

Alerte rouge : La Plagne, Les Arcs et Tignes ferment leurs domaines face au risque d'avalanche maximal

Risque d'avalanche 5/5 en Savoie


Placée en vigilance rouge avalanche, la Savoie fait face à un risque jugé exceptionnel par Météo-France et la Préfecture. Plusieurs grandes stations alpines, dont La Plagne, Tignes, Val d'Isère, Val Thorens ou Les Arcs, ont décidé de fermer totalement leur domaine skiable où de l'ouvrir que très partiellement.


Rédigé par le Jeudi 12 Février 2026 à 11:01

Alerte rouge : La Plagne, Les Arcs et Val Thorens ferment leurs domaines face au risque d'avalanche maximal - Depositphotos.com Auteur BGStock72
Alerte rouge : La Plagne, Les Arcs et Val Thorens ferment leurs domaines face au risque d'avalanche maximal - Depositphotos.com Auteur BGStock72
Climats du Monde
Le risque d'avalanche est maximal dans plusieurs stations des Alpes.

Météo France a placé la Savoie en vigilance rouge, le risque est maximal 5/5. De leurs côtés, l'Isère et la Haute-Savoie sont en vigilance orange.

"Sur le massif de Haute-Tarentaise en Savoie, la situation avalancheuse s'annonce exceptionnelle ce jeudi et nécessite une vigilance accrue, plus particulièrement autour des villages de Villaroger, de Tignes et de Val d'Isère" indique Météo France.

La Préfecture de Savoie a publié un communiqué où elle invite à la plus grande prudence.

"De nombreux départs spontanés de très grandes avalanches, parfois d’ampleur exceptionnelle, sont à attendre, y compris en terrain peu raide".

Vigilance Rouge en Savoie : Un risque d'avalanche "exceptionnel" selon la Préfecture

Autres articles
Dans ce contexte, et avec des services de secours qui pourraient être fortement sollicités, la préfète de la Savoie "déconseille vivement la pratique des activités de montagne non sécurisées sur la journée de demain, tels que le ski hors-piste, le ski de randonnée ou les randonnées en raquettes." indique la préfecture.

Elle ajoute "Le risque de voir se produire de grandes avalanches qui mobilisent l’ensemble du manteau neigeux, susceptibles d’atteindre les infrastructures routières et les enjeux bâtis, est caractérisé durant la nuit de mercredi à jeudi et sur toute la journée de jeudi (...) La Haute Tarentaise sera concernée par une vigilance rouge (jeudi 12 février 2026), au regard de l’exposition particulière au risque avalanche de certaines zones d’habitation sur les communes de Tignes, Val d’Isère et de Villaroger. Dans ce contexte, des mesures de mise à l’abri pourront être décidées localement."

Pourquoi La Plagne a décidé de fermer son domaine skiable ?

Si les pratiques hors piste sont à proscrire, les stations, elles ne prennent aucun risque. La Plagne a annoncé la première la fermeture de son domaine.

Thomas Saison, directeur de l'office de Tourisme de La Pagne explique à TourMaG cette décision : "Le risque est maximal et nous savons que si le domaine est ouvert certains vont prendre des risques. D’ailleurs, cette semaine, il y a déjà eu trois ou quatre déclenchements d’avalanches provoqués par des clients, ce qui montre que les règles ne sont pas toujours respectées.

Aujourd'hui les conditions météos sont défavorables et en cas d’accident, nos équipes doivent toute de même intervenir. Avec le plafond bas, le vent et la météo du jour, aucun hélicoptère ne peut voler. En cas de problème grave, il serait donc très compliqué de faire intervenir le PGHM ou la sécurité civile aujourd’hui.

Par ailleurs, La Plagne est un domaine très vaste. Si on autorise les skieurs à partir le matin, il faut aussi considérer que les possibilités de rapatriement en cours de journée seraient quasiment inexistantes. Il y a quasiment un mètre de neige attendu sur un manteau déjà instable..."

La Plagne assure que les clients seront couverts par l'assurance du domaine et seront remboursés.

Tignes, Val d’Isère et Les Arcs : fermetures des domaines

Les quelques pistes ouvertes à Val d'Isère à 11H15 ce jeudi 12 février 2026 - Photo Capture écran
Les quelques pistes ouvertes à Val d'Isère à 11H15 ce jeudi 12 février 2026 - Photo Capture écran
La station des Arcs est également en train de fermer l'ensemble de son domaine. Et l'office du tourisme déconseille vivement de se rendre sur le domaine.

Du côté de Tignes également, le domaine qui avait ouvert seulement deux remontées mécaniques ferment actuellement l'ensemble des pistes.

A Val Thorens, seuls les 4 tapis roulant (Castor & Pollux, Campagnols et Musaraigne) et la télécabine du Cairn sont ouverts.

Contacté par nos soins, une opératrice de l'office de tourisme déconseille également de se rendre dans la station.

Val Thorens délivre plusieurs conseils sur son site internet : limiter ses déplacements à pied en station, et s'éloigner des talus, des pentes importantes et des arrières de bâtiments. Enfin elle recommande de surveiller ses enfants en permanence et de privilégier uniquement les zones planes et sécurisées pour jouer.

Enfin Val d'Isère, seules 9 remontées au niveau du front de neige sont ouvertes. Le reste est totalement fermé.

RN90 et accès stations : les conseils de la Préfecture de Savoie

La Préfecture met aussi en garde sur les difficultés concernant les accès routiers : "Les plans d’intervention de déclenchement des avalanches (PIDA) seront mis en place autant que nécessaire par les communes et les gestionnaires afin de sécuriser le réseau routier".

Elle conseille également de limiter ses déplacements, notamment pour accéder aux stations de montagne.

La tempête Nils traverse une large partie du quart sud-ouest de la France. Jeudi 12 février, Météo-France a placé d'autres départements en vigilance rouge : les Pyrénées-Orientales pour vents violents. Ce département rejoint ainsi les quatre autres déjà concernés par le niveau d’alerte maximal : la Gironde et le Lot-et-Garonne pour les crues, l’Aude pour les vents, et aussi la Savoie pour les avalanches.

Lu 1391 fois

Tags : la plagne, les arcs, savoie, tignes, val thorens
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news Partez en France

Croisières et circuits en Corse : proposez à vos clients une découverte de l’île avec Ollandini Voyages !

Croisières et circuits en Corse : proposez à vos clients une découverte de l’île avec Ollandini Voyages !
Ollandini Voyages est un acteur incontournable du tourisme et le leader des vacances en Corse...
Dernière heure

Stéphane Villain va abandonner la présidence d'ADN Tourisme

DAKKAK DMC, Emirats Arabes Unis, Jordanie, Arabie Saoudite, Oman, Qatar et Egypte

Vicartem reprend le projet de transformation du Palais du Commerce à Rennes

ViaXeo Connect intègre le contenu NDC de Lufthansa Group et Turkish Airlines

Alerte rouge : La Plagne, Les Arcs et Tignes ferment leurs domaines face au risque d'avalanche maximal

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France
Spécialistes des séjours découvertes et de séjours thématiques tout compris et sur-mesure, organisés à travers les...

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes
Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels-restaurants de charme et de caractère....

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Brand News

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti

La Norvège avec Quartier Libre, émerveillement garanti
Pour la 34ème année consécutive Quartier Libre vous emmène à la découverte de la Norvège. Au départ...
Les annonces

VOTRE VOYAGE/MYHONEYMOON - Conseiller(ère) Voyages H/F - CDI - (Melun (77))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Sourcing pour la réhabilitation et l’exploitation du domaine de Montjoux, propriété du Département de la Haute Savoie.
APPEL D'OFFRES TOURISME

DIRECTOURS - Chargé(e) Back-office / Service Clients (BO/SAD) - CDD - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Rivages du Monde dévoile le Mekong Romance, son nouveau joyau sur le Mékong

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus

Viva Resorts by Wyndham : un groupe hôtelier caribéen leader, en tout confort et en tout inclus
Distribution

Distribution

Arcus Solutions propose désormais la RC Pro avec Accelerant

Arcus Solutions propose désormais la RC Pro avec Accelerant
Partez en France

Partez en France

Stéphane Villain va abandonner la présidence d'ADN Tourisme

Stéphane Villain va abandonner la présidence d'ADN Tourisme
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Las Vegas choisit Aviareps pour piloter sa stratégie marketing en France

Las Vegas choisit Aviareps pour piloter sa stratégie marketing en France
Production

Production

Coupe du Monde de Rugby 2027 : les ventes pour les voyages officiels sont ouvertes

Coupe du Monde de Rugby 2027 : les ventes pour les voyages officiels sont ouvertes
AirMaG

AirMaG

Vietnam Airlines lance une liaison directe entre Hanoï et Amsterdam

Vietnam Airlines lance une liaison directe entre Hanoï et Amsterdam
Transport

Transport

Un projet de loi-cadre pour moderniser et sécuriser les transports en France

Un projet de loi-cadre pour moderniser et sécuriser les transports en France
La Travel Tech

La Travel Tech

ViaXeo Connect intègre le contenu NDC de Lufthansa Group et Turkish Airlines

ViaXeo Connect intègre le contenu NDC de Lufthansa Group et Turkish Airlines
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Égypte : Mandarin Oriental relance deux palaces mythiques et lance sa première croisière sur le Nil

Égypte : Mandarin Oriental relance deux palaces mythiques et lance sa première croisière sur le Nil
HotelMaG

Hébergement

Summer Hotels ouvre son capital à Bpifrance, Sofipaca et BNP Paribas Développement

Summer Hotels ouvre son capital à Bpifrance, Sofipaca et BNP Paribas Développement
Futuroscopie

Futuroscopie

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]

Sports d'hiver : un spectacle populaire mais une pratique de privilégiés [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Saint-Valentin : Costa mise sur les mini-croisières et les « Sea and Land Destinations »

Saint-Valentin : Costa mise sur les mini-croisières et les « Sea and Land Destinations »
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires

S4BT lance Trevium : une nouvelle solution financière pour unifier le voyage d’affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias