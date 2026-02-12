Alerte rouge : La Plagne, Les Arcs et Tignes ferment leurs domaines face au risque d'avalanche maximal

Alerte rouge : La Plagne, Les Arcs et Val Thorens ferment leurs domaines face au risque d'avalanche maximal - Depositphotos.com Auteur BGStock72
Le risque d'avalanche est maximal dans plusieurs stations des Alpes.
Météo France a placé la Savoie en vigilance rouge, le risque est maximal 5/5. De leurs côtés, l'Isère et la Haute-Savoie sont en vigilance orange.
"Sur le massif de Haute-Tarentaise en Savoie, la situation avalancheuse s'annonce exceptionnelle ce jeudi et nécessite une vigilance accrue, plus particulièrement autour des villages de Villaroger, de Tignes et de Val d'Isère" indique Météo France.
La Préfecture de Savoie a publié un communiqué où elle invite à la plus grande prudence.
"De nombreux départs spontanés de très grandes avalanches, parfois d’ampleur exceptionnelle, sont à attendre, y compris en terrain peu raide".
Vigilance Rouge en Savoie : Un risque d'avalanche "exceptionnel" selon la Préfecture
Dans ce contexte, et avec des services de secours qui pourraient être fortement sollicités, la préfète de la Savoie "déconseille vivement la pratique des activités de montagne non sécurisées sur la journée de demain, tels que le ski hors-piste, le ski de randonnée ou les randonnées en raquettes." indique la préfecture.
Pourquoi La Plagne a décidé de fermer son domaine skiable ?
Si les pratiques hors piste sont à proscrire, les stations, elles ne prennent aucun risque. La Plagne a annoncé la première la fermeture de son domaine.
Thomas Saison, directeur de l'office de Tourisme de La Pagne explique à TourMaG cette décision : "Le risque est maximal et nous savons que si le domaine est ouvert certains vont prendre des risques. D’ailleurs, cette semaine, il y a déjà eu trois ou quatre déclenchements d’avalanches provoqués par des clients, ce qui montre que les règles ne sont pas toujours respectées.
Aujourd'hui les conditions météos sont défavorables et en cas d’accident, nos équipes doivent toute de même intervenir. Avec le plafond bas, le vent et la météo du jour, aucun hélicoptère ne peut voler. En cas de problème grave, il serait donc très compliqué de faire intervenir le PGHM ou la sécurité civile aujourd’hui.
Par ailleurs, La Plagne est un domaine très vaste. Si on autorise les skieurs à partir le matin, il faut aussi considérer que les possibilités de rapatriement en cours de journée seraient quasiment inexistantes. Il y a quasiment un mètre de neige attendu sur un manteau déjà instable..."
La Plagne assure que les clients seront couverts par l'assurance du domaine et seront remboursés.
Tignes, Val d’Isère et Les Arcs : fermetures des domaines
La station des Arcs est également en train de fermer l'ensemble de son domaine. Et l'office du tourisme déconseille vivement de se rendre sur le domaine.
Du côté de Tignes également, le domaine qui avait ouvert seulement deux remontées mécaniques ferment actuellement l'ensemble des pistes.
A Val Thorens, seuls les 4 tapis roulant (Castor & Pollux, Campagnols et Musaraigne) et la télécabine du Cairn sont ouverts.
Contacté par nos soins, une opératrice de l'office de tourisme déconseille également de se rendre dans la station.
Val Thorens délivre plusieurs conseils sur son site internet : limiter ses déplacements à pied en station, et s'éloigner des talus, des pentes importantes et des arrières de bâtiments. Enfin elle recommande de surveiller ses enfants en permanence et de privilégier uniquement les zones planes et sécurisées pour jouer.
Enfin Val d'Isère, seules 9 remontées au niveau du front de neige sont ouvertes. Le reste est totalement fermé.
RN90 et accès stations : les conseils de la Préfecture de Savoie
La Préfecture met aussi en garde sur les difficultés concernant les accès routiers : "Les plans d’intervention de déclenchement des avalanches (PIDA) seront mis en place autant que nécessaire par les communes et les gestionnaires afin de sécuriser le réseau routier".
Elle conseille également de limiter ses déplacements, notamment pour accéder aux stations de montagne.
La tempête Nils traverse une large partie du quart sud-ouest de la France. Jeudi 12 février, Météo-France a placé d'autres départements en vigilance rouge : les Pyrénées-Orientales pour vents violents. Ce département rejoint ainsi les quatre autres déjà concernés par le niveau d’alerte maximal : la Gironde et le Lot-et-Garonne pour les crues, l’Aude pour les vents, et aussi la Savoie pour les avalanches.
