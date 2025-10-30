Mama Shelter ouvrira son premier resort à Val Thorens en 2027

Le groupe d’hospitalité lifestyle Ennismore poursuit son expansion avec l’annonce de Mama Shelter Val Thorens, dont l’ouverture est prévue pour 2027.
Ce sera le tout premier resort de la marque, installée dans la station de ski la plus haute d’Europe.
Conçu en partenariat avec Financière Galata, Vista et Cogeco, le projet entend "réinventer" le séjour en montagne en mêlant esprit festif, confort et convivialité.
L’établissement proposera 148 chambres et un restaurant avec terrasse panoramique de plus de 800 m².
L’objectif affiché est de faire de ce resort un lieu de vie où visiteurs, familles et groupes d’amis se retrouvent dans une atmosphère chaleureuse et décontractée.
Le Mama Shelter Val Thorens propose une offre complète
Plus qu’un simple hébergement, Mama Shelter Val Thorens se veut un espace de partage et de détente.
Après une journée sur les pistes, les clients pourront profiter du bar, du karaoké, ou encore du « Ski Lounge », conçu pour prolonger les moments de convivialité.
Un spa doté d’un sauna, d’un hammam, de cabines de soins et d’une piscine intérieure avec vue sur les montagnes viendra compléter l’offre bien-être. Les plus jeunes ne seront pas oubliés, avec une « Teen Room » pensée pour les adolescents.
Fidèle à l’esprit Mama Shelter, l’établissement souhaite proposer une expérience de montagne décontractée, festive et accessible, dans un décor à la fois moderne et chaleureux.
Un engagement environnemental affirmé
Le projet s’inscrit dans une démarche de construction durable, accompagnée par un cabinet de conseil BREEAM. Il vise la certification « Very Good », qui récompense les bâtiments respectueux de critères environnementaux exigeants.
L’un des objectifs affichés est la valorisation de la majorité des déchets de construction, afin que les matériaux soient réutilisés, recyclés ou récupérés plutôt que mis en décharge. Les partenaires affirment ainsi leur volonté de développer un modèle d’hospitalité plus responsable, conciliant confort, créativité et respect du territoire alpin.
