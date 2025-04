Val Thorens enregistre une hausse de fréquentation

La progression enregistrée sur la période printanière montre à quel point la montagne reste attractive, y compris en avril

La station a su séduire grâce à une offre événementielle et sportive riche, déployée tout au long de la saison.", souligne, directeur de l’Office de Tourisme de Val Thorens.La saison hivernale a notamment été marquée par des événements, comme le, qui a attiré une clientèle intergénérationnelle.La dynamique se poursuit en cette fin de saison avec deux rendez-vous :Le Cosmic Mountain Festival (26-28 avril) : Organisé en collaboration avec le Delta Festival, cet événement proposera uneà haute altitude, mêlant concerts en plein air et performances artistiques.: Ce rendez-vous marquera la fin de la saison avec une journée de ski, des animations et des surprises pour célébrer les derniers virages de l’hiver.