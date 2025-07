Pourquoi les Français aiment-ils la montagne en été ?

Contrairement à l’imaginaire collectif, les activités sportives ne sont pas la première motivation des vacanciers estivaux. Ce qui attire les Français en altitude, c'est avant tout la nature, les paysages et le calme (près de deux tiers des répondants).



Mais aussi le besoin de déconnecter et de retrouver ses proches (40%), ou encore la découverte du patrimoine et de la gastronomie locale (1/3 des séjournants).



Les activités sportives, elles, ne sont considérées comme décisives que par 16 % des vacanciers. En revanche, les activités culturelles et d’art de vivre séduisent massivement : 83% des séjournants et 75% des excursionnistes visitent villages, marchés et lieux patrimoniaux.



Viennent ensuite la randonnée (63% des séjournants) et la contemplation de la nature, pratiquée par un tiers d’entre eux. Les activités de bien-être (balnéo, massage, yoga, etc.) séduisent quant à elles 13% des visiteurs.



Parmi les activités sportives, ce sont le vélo (route ou VTT) et les sports d’eau de pleine nature (canyoning, baignade, canoë, etc.) qui tirent leur épingle du jeu. Les sports plus techniques comme le trail, l’escalade ou le parapente restent confidentiels, réservés à un public initié.