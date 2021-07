David Bernin avait choisi comme carrière la voie de l’artisanat et du commerce. Sa rencontre avec Laurent Abitbol , patron du GIE ASHA, en décidera autrement. Il abandonne alors le monde de la coiffure et de l’événementiel pour rejoindre Marietton, un groupe en pleine croissance.Il fera ses premières armes dans les agences Marietton Voyages, alors que le groupe lyonnais ne compte encore que 5 points de vente et un jeune tour-opérateur (Voyamar).Autodidacte, manager naturel, et d’une nature fidèle, il va accompagner le développement du réseau de distribution et la montée en puissance de Marietton.Au fil des acquisitions, l’entreprise familiale grossit et David Bernin implante, recrute (agents de voyages et DR), anime et développe.Aujourd’hui, il dirige et manage avec ses 5 directeurs de réseaux, plus de 500 collaborateurs (des équipes à 90 % féminines), regroupés dans un ensemble qui arbore majoritairement l’hippocampe de Selectour, mais aussi l’oiseau rouge d’Auchan Voyages ou la hallebarde de Carrefour Voyages pour quelques franchises. Le tout génère un volume d’affaires de 185 millions d’euros (en 2019).Tenu à l'écart, à son corps défendant, du réseau pendant la crise sanitaire, David Bernin est heureux d’avoir repris la route pour revoir l’ensemble de ses collaborateurs « en vrai ». Partisan d’un management de proximité, direct et humain, la croissance exponentielle du Groupe ne l’a jamais éloigné de ses équipes.Tourné vers l’avenir, il est impatient de vivre les prochaines aventures d’un groupe taillé pour la croissance et dont l’ADN conquérant lui correspond en tout point.